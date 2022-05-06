Канада хочет наказывать за преступления в космосе

Законопроект о бюджете, содержащий предлагаемую поправку к космическому закону про Луну, прошел первое чтение 29 апреля в Палате общин Канады. Поправка к Уголовному кодексу Канады упоминается в разделе 18 законопроекта C-19 под названием «Закон о реализации гражданского соглашения о лунных шлюзах». В нем предлагается наказывать за «действие или бездействие», которые на канадской земле считались бы уголовным правонарушением, даже в космосе. Об этом пишет Space.com.

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Поверхность Луны, космическая станция Gateway, путь от нее и к ней подпадают под действие предлагаемого закона, в результате чего канадцы в этих локациях могут подлежать преследованию за возможные преступления.

Канада стала первой страной, подписавшей соглашение Artemis с США в 2019 году. Соглашение, подтвержденное договором в 2020 году, предусматривает поставку Канадой роботизированного манипулятора Canadarm3 для окололунной космической станции Lunar Gateway в обмен на доступ в космос. Договором предусмотрено место астронавта на борту корабля Artemis 2, который будет запущен в 2024 году.

Закон об исполнении бюджета, содержащий предлагаемые правовые изменения, направлен на подтверждение бюджета на 2022 год, который правительство Канады представило 7 апреля. Если этот раздел космического права будет ратифицирован, это будет иметь широкие последствия для международной юрисдикции по борьбе с преступностью в космосе.