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Канадская компания MDA создаст роботизированный манипулятор Canadarm3 для международной окололунной станции Lunar Gateway

Канадская компания MDA создаст роботизированный манипулятор Canadarm3 для международной окололунной станции Lunar Gateway

Канадская компания MDA создаст роботизированный манипулятор Canadarm3 для международной окололунной станции Lunar Gateway


Канадское космическое агентство, одним из первых поддержавшее проект NASA по постройке окололунной космической станции Lunar Gateway, объявило о выборе подрядчика для создания сервисного роботизированного манипулятора Canadarm3, который будет работать на станции. Ожидаемо им стала канадская компания MacDonald, Dettwiler and Associates Inc. (MDA), имеющая сорокалетний опыт в создании подобных устройств.

MDA разрабатывала первый манипулятор Canadarm для кораблей Space Shuttle, испытанный в космосе во время миссии STS-2 13 ноября 1981 г.; манипулятор Canadarm2 для МКС, начавший работать на станции 28 апреля 2001 г.; и высокоточный роботизированный сервисный манипулятор Dextre, работы по монтажу которого на МКС завершились 17 марта 2008 г. MacDonald, Dettwiler and Associates Inc. в 2017 г. слилась с DigitalGlobe – объеденная компания получила название Maxar Technologies и перебазировалась в США, но в 2020 г. консорциум канадских инвесторов выкупил MDA обратно.

Canadarm3 будет состоять из нескольких базовых компонентов: основной «руки» длинной 8,5 м; меньше, высокоточной «руки» и набора сменных инструментов. Основные задачи, которые будет выполнять манипулятор, аналогичны тем, что выполняет его предшественник на МКС: поддержка, ремонт и плановый осмотр станции Gateway; захват причаливающих кораблей; перемещение модулей станции; помощь астронавтам во время выходов в открытый космос; проведение научных экспериментов. Canadarm3 проектируется для автономной работы, но ей можно будет управлять и вручную как с борта Lunar Gateway, так и с Земли.

Предварительно манипулятор будет готов к началу строительства станции в 2024 г., но точная дата запуска и монтажа Canadarm3 зависит от того, как NASA будет придерживаться собственного графика.

Canadian Space Agency

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