Канадская компания MDA создаст роботизированный манипулятор Canadarm3 для международной окололунной станции Lunar Gateway





Канадское космическое агентство, одним из первых поддержавшее проект NASA по постройке окололунной космической станции Lunar Gateway, объявило о выборе подрядчика для создания сервисного роботизированного манипулятора Canadarm3, который будет работать на станции. Ожидаемо им стала канадская компания MacDonald, Dettwiler and Associates Inc. (MDA), имеющая сорокалетний опыт в создании подобных устройств.

MDA разрабатывала первый манипулятор Canadarm для кораблей Space Shuttle, испытанный в космосе во время миссии STS-2 13 ноября 1981 г.; манипулятор Canadarm2 для МКС, начавший работать на станции 28 апреля 2001 г.; и высокоточный роботизированный сервисный манипулятор Dextre, работы по монтажу которого на МКС завершились 17 марта 2008 г. MacDonald, Dettwiler and Associates Inc. в 2017 г. слилась с DigitalGlobe – объеденная компания получила название Maxar Technologies и перебазировалась в США, но в 2020 г. консорциум канадских инвесторов выкупил MDA обратно.

Canadarm3 будет состоять из нескольких базовых компонентов: основной «руки» длинной 8,5 м; меньше, высокоточной «руки» и набора сменных инструментов. Основные задачи, которые будет выполнять манипулятор, аналогичны тем, что выполняет его предшественник на МКС: поддержка, ремонт и плановый осмотр станции Gateway; захват причаливающих кораблей; перемещение модулей станции; помощь астронавтам во время выходов в открытый космос; проведение научных экспериментов. Canadarm3 проектируется для автономной работы, но ей можно будет управлять и вручную как с борта Lunar Gateway, так и с Земли.

Предварительно манипулятор будет готов к началу строительства станции в 2024 г., но точная дата запуска и монтажа Canadarm3 зависит от того, как NASA будет придерживаться собственного графика.

Canadian Space Agency