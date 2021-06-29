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Капитализация Facebook впервые превысила триллион долларов — на фоне уклонения Марка Цукерберга от двух антимонопольных исков в США

Капитализация Facebook впервые превысила триллион долларов — на фоне уклонения Марка Цукерберга от двух антимонопольных исков в США

Капитализация Facebook впервые превысила триллион долларов — на фоне уклонения Марка Цукерберга от двух антимонопольных исков в США


Рыночная капитализация корпорации Facebook впервые превысила триллион долларов. Это произошло, когда акции компании Марка Цукерберга на торгах 28 июня подорожали на 4,18%, до 355,64 доллара за ценную бумагу.

Facebook последней в большой пятерке технологических компаний перешагнула рубеж в триллион долларов рыночной капитализации. На сегодняшний день самой дорогой публичной компанией остается Apple c 2+ триллионами долларов капитализации, на втором месте с небольшим отставанием находится Microsoft. Amazon преодолела рубеж в триллион долларов капитализации в сентябре 2018 года, а Alphabet (материнский холдинг Google) — в январе 2020 года. К слову, Facebook — единственная из первой пятерки самых дорогих публичных американских компаний, основанная в 2000-х годах. Иными словами, она самая молодая компания с капитализацией в триллион долларов.

Остается добавить, что Facebook достигла рубежа в триллион долларов капитализации после благополучного выхода «сухой» из двух антимонопольных разбирательств в США. Суд отклонил претензии Федеральной торговой комиссии и коалиции штатов. Компанию Цукерберга обвиняли в поглощении Instagram и WhatsApp для нейтрализации конкурентов.

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