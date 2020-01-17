Капитализация Alphabet впервые превысила один триллион долларов
На этой неделе рыночная капитализация Alphabet впервые превысила рубеж в $1 трлн. Таким образом, материнский холдинг Google стал шестой компанией в мире и четвертой в США, преодолевшей этот знаменательный рубеж.
По итогам торговой сессии на бирже NASDAQ 17 января курс акций Alphabet вырос на 0,76%, достигнув отметки $1450,16 за одну ценную бумагу. В результате чего рыночная капитализация технологического гиганта перевалила за 1 триллион долларов. Примечательно, что после закрытия основной торговой сессии акции еще сильнее пошли вверх.
Таким образом, недавнее решение основателей Сергея Брина и Ларри Пейдж отойти от руководства, череда скандалов с обвинениями топ-менеджеров компании в сексуальных домогательствах и акция протеста сотрудников Google Walkout, собравшая более 20 тыс. человек, не оказались никакого влияния на акции. Курс растет на фоне успехов компании — 3 февраля Alphabet опубликует очередной финансовый отчет. Аналитики Уолл-стрит ожидают, что квартальная выручка Alphabet вырастет на 20%, достигнув впечатляющих $46,9 млрд.
Следующей компанией, преодолевшей рубеж в $1 трлн рыночной капитализации, как ожидается, станет Facebook, которая сейчас стоит $620 млн.
Источник: The Verge
- В начале августа 2018 года Apple стала первой в США публичной компанией стоимостью 1 триллион долларов (сейчас она уже подбирается к отметке $1,5 трлн). Спустя месяц к Apple присоединилась Amazon; гигант онлайновой торговли вторым среди американских компаний и третьим за всю историю мирового фондового рынка (самой первой была китайская нефтегазовая компания PetroChina) преодолела это важный рубеж. Затем к ним присоединилась Microsoft, став четвертой компанией в мире, чья рыночная стоимость превысила триллион долларов. Под конец 2019 года на биржу вышла компания Saudi Aramco — нефтяной гигант из Саудовской Аравии получил оценку свыше $2 трлн, лишив Apple звания самой дорогой компании.