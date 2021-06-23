Капитализация Microsoft впервые превысила два триллиона долларов — она стала второй американской компанией после Apple, кому это удалось





Капитализация компании Microsoft впервые в ее истории превысила два триллиона долларов. Она стала второй (после Apple) публичной американской компанией, преодолевшей этот знаменательный рубеж.

Это произошло в результате того, что цена одной акции Microsoft на бирже NASDAQ в ходе торгов 22 июня ненадолго достигла 265,79 доллара. После открытия торгов 23 июня котировки акций Microsoft выросли еще сильнее, до 266,83 доллара, после чего упали до 264,43 доллара. На момент написания новости (18:46 по Киеву) цена составляет 265,54 доллара и продолжает расти, а капитализация держится выше двух триллионов долларов. С начала года акции Microsoft выросли в цене на 21,76%.

Впервые отметку в триллион долларов капитализации Microsoft преодолела в апреле 2019 года, став третьей публичной американской компанией, преодолевшей этот рубеж. Apple впервые перешагнула рубеж в триллион долларов капитализации в августе 2018 года, а спустя месяц к ней присоединилась Amazon. В августе 2020 года Apple перепрыгнула планку в два триллиона долларов капитализации, став первой в США публичной компанией в этом статусе. Под конец 2019 года на биржу вышла компания Saudi Aramco — нефтяной гигант из Саудовской Аравии получил оценку свыше два триллиона долларов, но по состоянию на 23 июня его рыночная стоимость оценивается в 1,9 триллиона долларов. В то же время Apple пока удерживает титул самой дорогой публичной компании мира с капитализацией 2,3 триллиона долларов.

Что интересно, Microsoft преодолела отметку в два триллиона долларов капитализации после назначения ее нынешнего генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы на пост председателя совета директоров компании и за два дня до презентации следующей Windows.