Карта ЛУН Місто теперь показывает наличие топлива по четырем сетям заправок — OKKO, WOG, SOCAR и UPG

На днях на карте ЛУН Місто появились автозаправочные станции, где есть топливо. Чтобы легче следить за наличием горючего, разработчики сегодня добавили на карту еще одну сеть заправок — UPG.

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Теперь на карте представлены четыре сети — OKKO, WOG, SOCAR, UPG (ссылка на карту). Также на карте указаны детали работы АЗС: график, виды топлива, ограничения и способы оплаты (талоны/карта).

Корисна карта ЛУН Місто была запущен в марте 2022, чтобы помочь украинцам найти аптеки, заправки, супермаркеты, работающие во время войны. В конце апреля разработчики нанесли на карту отдельный слой с улицами, которые недавно переименовали из-за русских названий. Корисна карта ЛУН Місто уже несколько дней подряд возглавляет рейтинг Самое необходимое в магазине App Store.

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В последнее время в Украине наблюдается проблема с горючим на автозаправочных станциях. Основная причина дефицита — уничтожение врагом части инфраструктуры, в том числе остановка Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, с начала активной войны Украина потеряла почти весь импорт топлива, поступающего из России, Беларуси и моря.

На прошлой неделе Кабинет министров для борьбы с дефицитом топлива увеличил предельную торговую надбавку цены для дизельного топлива и бензина . В правительстве уверяют, что в течение недели вопрос дефицита горючего на АЗС должен решиться. В то же время, там предупреждают, что подорожания нефтепродуктов не избежать.

5 мая министерша экономики Юлия Свириденко рассказала о намерении направить на рынок 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля. В правительстве ожидают, что в ближайшие дни дефицит горючего в отдельных регионах ликвидируют.