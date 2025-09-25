Картины Джексона Поллока токсичны: ученые разгадали 77-летнюю тайну синего пигмента

Группа американских ученых из Стэнфорда раскрыла наконец 77-летнюю загадку необычного насыщенного бирюзового оттенка на одной из самых известных картин художника-абстракциониста Джексона Поллока под названием «Number 1A».

Исследователи под руководством химика Александра Хейера установили, что свет, который поглощается и излучается синей краской, соответствует свету пигмента, который несколько десятилетий назад был запрещен из-за токсичности. Картина «Number 1A» представляет классический пример анархического, экспрессивного стиля Поллока. Это одна из первых работ, где отойдя от мольберта, он раскладывал полотно на полу, чтобы краска капала сверху. Это создавало первоначальный, экспрессивный и одновременно сложный эффект, непосредственно отражающий физическое взаимодействие Поллока с процессом живописи и одновременно его бунт против него.

В этот период Поллок разрушал все устоявшиеся правила живописи, используя в «Number 1A» вместе с промышленными эмалевыми красками масляные. В некоторых местах художник использовал кисть, однако другие мазки наносил просто руками. Часть краски он выдавливал из тюбика, а другую — лил просто из банки. Хаотичная смесь материалов и методов, а также пожар 1958 года в галерее MoMA, расположенной неподалеку от места хранения картины, поставили исследователей перед загадкой, что именно использовал художник для этого оттенка.

«Хотя в ходе предыдущей работы удалось определить красные и желтые пигменты, составляющие часть его основной палитры, яркий синий цвет в картине остался неопределенным», — отмечает Александр Хейер и его коллеги.

Осторожное взятие образцов синей краски с картины позволило отправить их в лабораторию. Предыдущие попытки идентифицировать пигмент с помощью романовской спектроскопии оказались безрезультатными. Каждая молекула имеет уникальное свойство по рассеиванию света, поэтому направляя лазер на образцы краски, исследователи могут определить их структуру по характеру колебаний фотонов после отражения от поверхности.

Авторы исследования догадывались, что синий цвет на картине Поллока «Number 1A» это запрещенный в настоящее время сульфат манганата бария или марганцевая синь. Этот синтетический пигмент впервые создали в 1907 году, однако он стал доступным для художников только в 1930-х годах.

Предыдущие неинвазивные тесты с целью выяснить, действительно ли Поллок использовал сульфат манганата бария, проводились с использованием высокоэнергетического лазера с длиной волны 532 нм, однако флуоресценция связующего вещества в краске на масляной основе, используемой для превращения чистого пигмента в пригодный для работы художественный материал, дала неоднозначные результаты.

Однако в новом исследовании ученым удалось обнаружить соответствие, сравнив образцы краски с известными спектрами Рамана для марганцевой синей краски, полученными на длине волны 785 нм. Авторы исследования выяснили, что две отдельные полосы электронных переходов придают этому пигменту уникальное свойство фильтровать все цвета кроме синего по обе стороны спектра. Именно промежуток между этими двумя полосами отражает столь чистый свет обратно к наблюдателю.

«Сульфат манганата бария решает сложную задачу: создает чистые оттенки из цветов в центре видимого спектра. Хотя в творчестве Поллока были обнаружены такие синие пигменты, как ультрамарин и фталоцианиновый синий, а также, в меньшей степени, голубой синий, кобальтовый синий и берлинская лазурь, теперь эта палитра включает и марганцевую синь», — подчеркивают авторы исследования.

Производство марганцевой сини было прекращено в 1990-х годах из-за потенциального вреда окружающей среде и токсичности. В настоящее время воссоздать подобный лазурно-синий тон, смешивая современные краски, крайне сложно.

В 2009 году американский химик и профессор Университета штата Орегон Мас Субраманян впервые за последние 200 лет открыл новый синий пигмент, получивший название YInMn синий. Теперь художники используют его на замену марганцевой сини.

Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS

Источник: Science Alert