КГГА: С 1 марта 2019 года в Киеве заработает онлайн-система оценки врачей, рейтинг каждого из них будет формироваться по отзывам пациентов

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Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что с 1 марта 2019 года киевляне смогут оценить работу врачей, зарегистрированных в онлайн-системе Helsi.me.

«Пациент после визита к врачу в течение 14 дней сможет выставить оценку врачу и оставить текстовый отзыв. После получения десяти и более оценок у врача формируется рейтинг — средняя оценка за последние полгода», — пояснил Николай Поворозник.

По словам представителя КГГА, зарегистрированные в системе Helsi киевляне будут иметь возможность ознакомиться с рейтингом врачей и по своему усмотрению выбрать того, с кем подписать декларацию, или какого узкого специалиста выбрать для консультации.

«Конечно же, непосредственный руководитель медицинского учреждения не имеет финансовых рычагов воздействия на врача, учитывая его рейтинг. Таким рычагом станет пациент, оценивая работу медика. Таким образом врач с высоким рейтингом будет иметь больше базу пациентов, с которыми подписаны декларации, что непосредственно повлияет на его заработную плату. Ведь пациенты будут руководствоваться именно репутацией врача, заключая декларацию с ним», — отметил Николай Поворозник.

Отметим, что в системе Helsi.me уже зарегистрировано 1,5 млн киевлян и доступны более 2 тыс. врачей.

Источник: КГГА