КГГА: За текущий год в Киеве заменили более 10 тыс. светильников на 70 улицах на LED-модели и начали устанавливать LED-камни на пешеходных переходах

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В КГГА рассказали, что в текущем году обновили освещение на 70 улицах Киева, установив энергоэффективные LED-лампы, а также добавили на пешеходные переходы LED-камни, которые работает синхронно со светофорами.

По данным КГГА, за 2019 год в столице заменили более 10,000 светильников и установили более 3,000 опор наружного освещения. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник во время презентации завершения работ на улицах Набережно-Крещатицкая и Набережно-Луговой.

«Суммарно на этих улицах установили 279 светодиодных светильников и 81 новую опору. Также здесь заменили более 5,5 тыс. метров кабеля. Стоило это городу примерно 10 млн гривен. Использование светодиодных светильникив позволяет экономить около 30% в оплате за электроэнергию. Например, в 2018 году благодаря модернизированному освещению мы сэкономили 11 млн гривен. Город продолжает внедрять современные технологии в инфраструктуру нашего города. Это касается и освещения улиц и проспектов, парков и скверов, других объектов столицы. Потому что современное освещение — это безопасность движения, безопасность на улицах и экономия для городского бюджета на оплате за электроэнергию», — заявил Николай Поворозник.

К концу года современным и обновленным уже будет почти 25% всего внешнего освещения столицы. В первую очередь новое освещение устанавливают на магистралях и на улицах, капитально ремонтируют. Отметим, что в прошлом году на установку LED-освещения на объектах столицы было потрачено 300 млн грн, в текущем — еще 700 млн грн.

В этом году новое LED-освещение уже установили на: ул. Кибальчича, Днепровской Набережной, Трухановом острове, ул. Ивана Гонты, ул. Ирпенской, ул. Верхнеключевой, ул. Деснянской, ул. Кольцевой, ул. Козелецкой, ул. Львовской, ул. Бориспольской и других. Продолжаются работы на проспектах Победы и Петра Григоренко, Харьковском шоссе, на развязках у метро «Харьковская», «Позняки», «Осокорки» и «Славутич».

Помимо освещения, LED-технологии также используются для повышения безопасности и комфорта пешеходов. В частности, на пешеходных переходах на перекрестке улиц Пушкинской и Прорезной установили LED-камни, которые дополнительно сигнализируют пешеходам о текущем сигнале светофора.

Энергосберегающее LED-камни работают синхронно со светофорами, при этом на каждом переходе устроена LED-линия длиной 2 м. По словам представителей КГГА, LED-камни в связке со светофорами используются в Германии, Нидерландах и других странах, где зарекомендовали себя как эффективное дополнительное средство для повышения безопасности пешеходов.

Источник: КГГА (1, 2)