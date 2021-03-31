Київ посилює карантин з 5 квітня — громадським транспортом можна буде лише за спецперепустками, а школи та садочки закривають
У зв’язку з ростом захворюваності COVID-19 міська влада Києва вирішила посилити карантинні обмеження, в тому числі обмежити проїзд у наземному громадському транспорті та метро (лише за спецперепустками). Про це щойно повідомив мер Віталій Кличко.
Нові епідобмеження вводяться з 5 квітня та будуть діяти щонайменше по 16 квітня.
Які саме обмеження передбачає новий посиленний локдаун, який буде діяти у столиці з 5 квітня по 16 квітня 2021 року
- Всі школи та дитячі садочки зачиняються;
- Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.
- Керівники установ, підприємств, закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки.
- Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос чи доставку (це обмеження було прописано й у попередньому локдауні, який було введено з 20 березня).
- З 1 квітня повністю припиняють свою роботу продуктові ярмарки.
Обмеження, які було введено з 20 березня, також продовжать діяти.