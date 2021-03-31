Київ посилює карантин з 5 квітня — громадським транспортом можна буде лише за спецперепустками, а школи та садочки закривають

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У зв’язку з ростом захворюваності COVID-19 міська влада Києва вирішила посилити карантинні обмеження, в тому числі обмежити проїзд у наземному громадському транспорті та метро (лише за спецперепустками). Про це щойно повідомив мер Віталій Кличко.

Нові епідобмеження вводяться з 5 квітня та будуть діяти щонайменше по 16 квітня.

Які саме обмеження передбачає новий посиленний локдаун, який буде діяти у столиці з 5 квітня по 16 квітня 2021 року