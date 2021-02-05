Київську канатну дорогу довжиною 5 км і з 8 станціями можуть почати будувати вже в поточному році, але вона не буде частиною громадського транспорту міста





Голова організації «Інститут генерального плану міста» Сергій Броневицький розказав в інтерв’ю одному зі столичних каналів про проект Київської канатної дороги. Він зауважив, що туристична галузь є одним із основних напрямків, на якому акцентують увагу при розробці проєкту Генерального плану міста Києва.

За словами Сергія Броневицького, проєкт Генерального плану міста Києва – комплексний документ розвитку нашого міста, що розроблюється з урахуванням величезної кількості факторів, які впливають на всі інфраструктури нашого міста. І цим проєктом не передбачено використання канатної дороги в якості громадського транспорту для вирішення транспортних проблем в місті Києві — вона повинна стати елементом туристичної і рекреаційної інфраструктури. Таке рішення пов’язане з тим, що можливості пасажиропотоку ККД будуть значно нижчими за потік метрополітену та інших видів громадського транспорту, і тому вирішити транспортне питання проєкт на меті не має.

«Для того, щоб вирішити транспортні проблеми, нами розробляється комплексна схема транспорту, в якій передбачаються зовсім інші заходи, і місто розглядається в комплексі зі всіма пасажирськими й транспортними потоками», — додав Сергій Броневицький.

По проєкту Київська канатна дорога починатиметься з Поштової площі. Її перша черга передбачає будівництво трьох станцій: «Поштова площа», «Арка дружби народів», «Труханів острів» з можливістю подальшого продовження канатної дороги до мікрорайону Русанівка. У перспективі буде 8 станцій, і її довжина становитиме понад 5 кілометрів. Передбачається, що станції будуть невеликими приміщеннями, обладнаними ліфтами для маломобільних груп населення.

Киянам також пропонують залишити коментар з приводу будівництва «канатки» на Facebook-сторінці «Генерального плану Києва».

«Слід зазначити, що нам дуже важлива ваша думка з приводу канатної дороги в місті Києві! Як ви її сприймаєте – як туристичну зону чи новий громадський транспорт в місті Києві? Чи будете користуватися нею за наявності як транспортним засобом? Чи матиме вплив на екологічну систему побудова канатної дороги, на вашу думку?»

Джерело: Генеральний план Києва