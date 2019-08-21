Киберполиция Украины задержала мобильных мошенников, которые украли 1,5 млн грн с банковских счетов с помощью перевыпуска SIM-карт

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Киберполиция Украины задержала мошенников, которые воровали деньги с банковских счетов украинцев, перевыпуская SIM-карты с финансовыми номерами пользователей.

Мошенники приобретали на закрытых форумах базы данных с подходящими номерами, а затем искали их обладателей в соцсетях. Собрав достаточно информации — ФИО, дату рождения, близкие контакты — злоумышленники обращались к операторам за перевыпуском SIM-карты. Получив контроль над номером, к которому были привязаны банковские счета, они выводили оттуда деньги. Группу вычислили сотрудники Киберполиции и служба безопасности «Альфа-Банк Украина».

По оценкам правоохранителей, мошенники нанесли урона на 1,5 млн грн. Количество пострадавших не раскрывается, но при обыске нашли более 1000 дубликатов SIM-карт и около сотни банковских карточек. Чтобы вести работу эффективнее, злоумышленники снимали офис при этом большую часть денег они проигрывали в онлайн-казино и на спортивных ставках.

В состав группы входили четверо жителей Кривого Рога, организатором была 40-летняя женщина, которая создала преступную схему и координировала действия исполнителей. Действия мошенников квалифицировали как кражу, по ч. 4 ст. 185 Криминального кодекса Украины. Сейчас задержаны двое подозреваемых, среди которых и организатор — они арестованы с возможностью выхода под залог. Еще двум сообщникам подозрение пока не вынесли.

Напомним, что недавно Vodafone Украина временно закрыл возможность удаленно поменять SIM-карту для защиты от банковских мошенников.

Источник: Киберполиция Украины, AIN.UA