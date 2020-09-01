Киевстар обновил тарифы «Общение без границ», «Развлечения без границ» и «Видео без границ» вдвое увеличив мегабайты и минуты без изменения стоимости





Сегодня оператор мобильной связи Киевстар представил обновленные условия тарифов предоплаты «Общение без границ», «Развлечения без границ» и «Видео без границ» с вдвое большим количеством мегабайт интернета и минут для звонков на другие сети. Цена осталась без изменений.

В тарифе «Общение без границ» абоненты получат 60 минут для звонков на другие сети и за границу, и 6000 МБ мобильного интернета. Ранее в этом тарифе было 30 минут на другие сети и 3000 МБ интернета. Также для тех, кому не нужен мобильный интернет – в тарифе действует опция «Без мегабайт», которая поможет сэкономить.

В тарифе «Развлечения без границ» теперь 120 минут для звонков на другие сети и за границу, 12000 МБ мобильного интернета и еще большее количество безлимитных приложений для развлечений, за которые не списываются мегабайты.

Абонентам, которые выберут тариф «Видео без границ», Киевстар дает сейчас 180 минут для звонков на другие сети и за границу, и 18000 МБ мобильного интернета. Также во всех тарифных планах теперь включена бесплатная подписка на телемедицинское приложение Doctor online.

В Киевстар отметили, что новыми условиями могут пользоваться все абоненты предоплаты, которые перейдут на один из указанных тарифов с 1 сентября. Это могут сделать, в том числе и абоненты с предыдущей линейкой тарифов «Без границ».

«За время карантина наши абоненты стали еще активнее пользоваться мобильной связью. А с 1 сентября дети возвращаются в школу, поэтому мобильный интернет станет им полезным для обучения, другим – для работы онлайн, чтобы всегда быть в курсе актуальных событий и на связи с родными. Как социально ответственная компания, мы приняли решение вдвое увеличить количество услуг в тарифах и оставить цены без изменений. И Киевстар продолжает активно расширять 4G-сеть в маленьких селах, ведь часто для их жителей мобильный интернет – единственный способ быть онлайн», – прокомментировал Александр Комаров, президент Киевстар.

Источник: Киевстар