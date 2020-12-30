«Киевстар» подключил к 4G ещё 400 населённых пунктов в 16 областях

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Оператор сотовой связи «Киевстар» рассказал об очередном увеличении территории покрытия сети 4G. На этот раз доступ к высокоскоростному стандарту связи получили жители сразу 16 областей Украины.

Отмечается, что территория покрытия 4G/LTE сети «Киевстар» увеличилась в 400 населённых пунктах, где проживает 178 тыс. людей. Так, скоростной мобильный интернет на частотах 900 МГц появился в населенных пунктах Украинск, Светлодарск, Михайловка Донецкой области, Большая Копаня Закарпатской области, Иванополь Житомирской области, Павлив, Журавно, Мармузовичи, Загорное Львовской области, Диканька и Веприк Полтавской области, Боровая и Пересичное Харьковской области, Варва Черниговской области.

Для очередного этапа расширения сети оператор «Киевстар» установил 48 базовых станций на частотах LTE 900. Данный диапазон обеспечивает больший радиус действия мобильного оборудования оператора, что помогает увеличить покрытие сети.

По заверениям пресс-службы оператора, «Киевстар» уже обеспечил возможность доступа к 4G почти для 85% населения. За 9 месяцев 2020 года оператор инвестировал в развитие мобильных технологий более 4 млрд грн. В 2021 году оператор планирует увеличить покрытие 4G-сети сети таким образом, чтобы скоростной мобильный интернет был доступен для 90% населения.

Мобильные операторы ускорили развитие связи 4G за счёт рефарминга (обмена) радиочастотами диапазона 900МГц. Базовые станции этого диапазона обеспечивают наибольший радиус действия, что позволяет обеспечить связь за границами населённых пунктов.