«Киевстар» подключил к сети 4G ещё в 112 населённых пунктов в Ивано-Франковской и Львовской областях

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Оператор сотовой связи «Киевстар» сообщил об очередном расширении сети мобильной связи 4G. На этот раз была расширена зона покрытия в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Отмечается, что мобильный интернет 4G от «Киевстар» появился в районных центрах Городок, Жолква, Золочев, Николаев, Моршин, Калуш и селах этих районов. Благодаря этому ещё более 200 тыс. жителей Украины в 112 населённых пунктах получили доступ к связи 4G. Жители этих населённых пунктов, которые установили USIM-карты «Киевстар» и пользуются смартфонами с 4G модулем, получат 10 000 МБ нетарифицируемого трафика для мобильного интернета.

На сегодня сеть 4G «Киевстар» охватила 3731 населённый пункт, где проживают 21,5 млн жителей Украины. Более детально ознакомиться с предложениями оператора в сфере связи 4G можно по следующей ссылке.