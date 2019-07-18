«Киевстар» совместно с Avast запустили мобильное приложение Star Guard Family для защиты детей в интернете

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Оператор сотовой связи «Киевстар» совместно с компанией Avast разработали приложение Star Guard Family. Оно позволяет родителям контролировать доступ детей в интернет с мобильных устройств, обезопасить ребенка от неприемлемого контента и потенциальных угроз в сети, а также защитить устройства от вирусов.

Приложение позволяет создать безопасную среду для пользования интернетом всеми членами семьи, так как настройки услуги можно установить на 10 мобильных устройствах одновременно. Функциональные возможности Star Guard Family включают:

ограничение пользования смартфоном и приложениями, например, на время уроков,

проверку местоположения ребенка и уведомление о том, что он прибыл домой или в школу,

настройку доступа к сети по возрасту,

блокировку сайтов и приложений с неприемлемым контентом,

контроль уровня заряда смартфона и другие функции для защиты ребенка в сети.

Также, в пакет входит приложение Star Guard my, которое защищает смартфон от вирусов, очищает память от ненужных данных, защищает графическим или цифровым ключом важные приложения, проверяет безопасность Wi-Fi соединения.

Для того, чтобы пользоваться Star Guard Family, необходимо подключить услугу используя USSD код 5883# и установить приложение из Apple Store или Google Play на телефоне одного из родителей. Далее, нужно зарегистрировать в приложении устройство ребенка по номеру мобильного телефона либо e-mail ребенка и внести необходимые настройки. Первые 60 дней с даты подключения, услугой можно пользоваться бесплатно. Далее стоимость составит 18 грн/месяц.

Подробную информацию об услуге можно найти по следующей ссылке.