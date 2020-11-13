«Киевстар» увеличил покрытие 4G в 235 населённых пунктах Днепропетровский и Харьковской областях

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Оператор сотовой связи «Киевстар» заявил об очередном расширении покрытия сети 4G в двух областях страны: Днепропетровский и Харьковской.

Мобильная связь 4G от «Киевстар» стала доступна в населённых пунктах Беляевка, Волохов Яр, Губаревка, Дворична, Сахновщина, Староверовка (Харьковской области), Васильевка, Водяное, Златоустовка, Миролюбовка, Новокалиновка, Новоолександровка, Павлополье (Днепропетровской области). В целом, покрытие сети 4G появилось в 235 населённых пунктах. На этой территории проживает 72 тыс. человек.

Для улучшения 4G покрытия в этих населённых пунктах компания «Киевстар» установила 27 базовых станций на частотах LTE900. Общее количество базовых станций мобильной связи компании – более 38 тысяч.

Отмечается, что мобильные операторы Украины смогли ускорить развитие технологии LTE в отдалённых населённых пунктах страны благодаря недавнему рефармингу (обмену) радиочастотами в диапазоне 900 МГц. Базовые станции этого диапазона обеспечивают наибольший радиус действия, что позволяет обеспечить связь за границами населённых пунктов.

«Киевстар» также продолжает увеличивать 4G покрытие и за счёт других диапазонов – 1800 МГц и 2600 МГц. С начала 2020 года оператор подключил к скоростному мобильному интернету по технологии LTE около 6 тыс. населённых пунктов. За время развития в Украине технологии LTE «Киевстар» обеспечил возможность доступа к скоростному мобильному интернету почти для 85% населения. В планах компании за два года обеспечить возможность доступа к 4G для 90% населения Украины.