Киевстар запустил 4G еще в 350 населенных пунктах Украины, включая Сваляву, Токмак и Соледар

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Оператор мобильной связи Киевстар увеличил покрытие 4G-сети в 20 областях Украины, где обеспечил доступ к скоростному мобильному интернету еще в 344 населенных пунктах. Так, связь четвертого поколения получили города Токмак (Запорожская область), Соледар (Донецкая область), Свалява (Закарпатская), Погребище (Винницкая), Белз (Львовская). Кроме того, связь нового поколения стала доступной жителям сотен небольших сел.

Оператор отметил, что благодаря увеличению территории 4G связи, уже более 80% жителей Украины могут воспользоваться доступом к скоростному мобильному интернету в сети Киевстар.

Для того, чтобы возможности новой технологии мобильной связи стали доступны как можно большему количеству жителей Украины, Киевстар совместно с другими операторами мобильной связи осуществляет рефарминг радиочастот в диапазоне 900 МГЦ. Данный диапазон частот обеспечивает лучшие возможности для охвата мобильным интернетом больших территорий.

Со времени запуска оператором 4G связи в апреле 2018 года, услугами новой технологии уже воспользовалось более 10 миллионов абонентов. За этот период объемы потребления мобильного интернета в сети Киевстар увеличились с 325 до 649 Петабайтов.

В сети 4G связи каждый абонент в среднем использует по 10 ГБ трафика на месяц, это почти вдвое больше, чем в сети 3G. По данным оператора уже 7,8 млн абонентов Киевстар заменили SIM-карты на USIM, которые необходимы для использования услуг 4G.

Источник: Киевстар