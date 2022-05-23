Китайская платформа запустит крупный международный блокчейн-проект без криптовалют BSN Spartan Network

Ифань Хэ, основатель cтартапа Red Date Technology и один из учредителей компании Blockchain-based Service Network (BSN) сообщил CNBC, что сеть планирует запуск проекта «BSN Spartan Network» в августе 2022 года.

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Известно, что BSN поддерживается правительством Китая, и теперь планирует расширять свой бизнес за границей.

BSN назвала себя «универсальным магазином» для облачных блокчейн-приложений, который облегчит трудоемкий процесс соединения различных блокчейнов, которые адаптируют технологии для бизнеса.

BSN заявляет, что сеть поможет снизить затраты и ускорить бизнес-процессы. Президент Китая Си Цзиньпин одобрил технологию и назвал ее технологией национального значения.

Ифань Хэ признает, что отсутствие криптовалюты является частью проблемы в предложении продуктов компании. Продвигать BSN в первые годы на рынке будет трудно, потому что игроки в индустрии воспринимают только криптовалюты.

BSN Spartan Network будет представлять собой десяток блокчейнов без криптовалют. Среди них – одна из версий блокчейна Ethereum.

Гендиректор добавил, что осознает повышенное внимание к сети за границей из-за связи с правительством Китая. Компанию открыто поддерживает Государственный центр обработки данных (SIC), находящийся в ведении Нацкомиссии по развитию и реформам Китая (NDRC). Также проект поддерживает телекоммуникационная компания China Mobile.

«Вот почему, когда мы запустимся в августе, мы немедленно откроем исходный код. И мы работаем со многими западными компаниями», — сказал Ифань, подтвердив, что пользователи сервиса смогут проверить информацию по проекту, чтобы убедиться в отсутствии бэкдоров или другого вмешательства правительства Китая в код.