Китайский регулятор опубликовал живые фото и основные характеристики смартфонов Samsung Galaxy A60 и Galaxy A70

К настоящему моменту Samsung уже представила пять смартфонов линейки Galaxy A модельного ряда 2019 года: Galaxy A10, A20, A30, A40 и A50. На украинском рынке пока успели дебютировать только A30 и A50. При этом изначально говорилось, что в обновленную линейку Galaxy A войдет девять смартфонов, от Galaxy A10 до Galaxy A90 (о последней мы уже сегодня упоминали). И вот сейчас в базе данных китайского агентства TENAA появились записи, соответствующие смартфонам Galaxy A60 и Galaxy A70. Телекоммуникационное агентство провело сертификацию и уже опубликовало фотографии, а также раскрыло некоторые спецификации грядущих новинок.

Итак, смартфон Galaxy A60 получил модельный номер SM-A6060, а Galaxy A70 — SM-A7050.

Galaxy A70

Модель Galaxy A70 окажется выше уровнем, чем A60, но это очевидно прямо из названий. Что же касается отличий, документация TENAA подтверждает для старшей новинки градиентный окрас задней панели, дисплей типа Infinity-U с U-образным вырезом под фронтальную камеру диагональю 6,7 дюйма и аккумулятор емкостью целых 4400 мА·ч — это самое высокое значение в линейке Galaxy A со времен Galaxy A9 Pro (2016). Габариты Galaxy A70 составляют 164,2×76,7×7,9 мм.

Galaxy A60

Samsung Galaxy A60 будет компактнее. Она получит экран диагональю 6,3 дюйма, причем это будет уже экран Infinity-O с круглым вырезом под фронтальную камеру, как у флагманских моделей Galaxy S10 и среднеуровневой Galaxy A8s. Емкость аккумулятора этой модели составит 3410 мА·ч, а габариты – 155,2х73,9х7,9 мм.

Сканер отпечатков пальцев у стоящего на ступень ниже Galaxy A60 находится в привычном месте на тыльной панели, а в старшего Galaxy A60 он, судя по всему, будет встроен под экран, как у A50.

Основная камера тройная, с вертикальной компоновкой модулей как у старшей Galaxy A70, так и у младшей Galaxy A60. Увы, пока подробностей по камерам нет, так что неясно, будут ли какие-то отличия по конфигурации. О платформе и объемах памяти пока тоже нет данных.

Обычно TENAA не слишком сильно задерживает раскрытие всех подробностей о прошедших сертификацию устройствах, так что вскоре можно ожидать публикацию остальных характеристик.

Ориентировочно выпуск Samsung Galaxy A60 и Galaxy A70 запланирован на апрель, их анонс может состояться 10 апреля вместе с флагманом линейки Galaxy A90.

Источник: xda-developers