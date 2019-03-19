Объявлены украинские цены на смартфоны Samsung Galaxy A30 и Galaxy A50 — от 6 499 и 8 499 грн соответственно

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Компания «Samsung Electronics Украина» раскрыла условия выхода смартфонов среднего уровня Galaxy A30 и Galaxy A50 в Украине, включая рекомендованные цены. Напомним, международная премьера этих моделей состоялась на недавней выставке MWC 2019 в прошлом месяце.

И сразу к самому главному – ценам. Самая старшая модель в линейке — Galaxy A50 — у нас будет предлагаться по цене 8 499 грн за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти и 9 999 грн — за 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Стоящая на ступень ниже модель Galaxy A30 у нас оценивается в 6 499 грн и 7 499 грн за версии 3/32 ГБ и 4/64 ГБ соответственно. Названые цены даже ниже европейских.

Купить смартфоны Samsung Galaxy A30 и Galaxy A50 в Украине можно будет со следующей недели (точная дата не называется) в фирменных магазинах Samsung Experience Store и магазинах партнеров компании.

Модель Galaxy A30 будет предложена в черном, белом и синем цветах, а Galaxy A50 в дополнение к упомянутым трем получил еще и в коралловый цвет корпуса.

Galaxy A30 и Galaxy A50 – это старшие модели линейки Galaxy A нового поколения. Обе они выделяются качественными экранами Super AMOLED типа Infinity-U с соответствующим по форме вырезом под фронтальную камеру, емкими аккумуляторами, многомодульными камерами и дизайном 3D Glasstic — так производитель именует изготовленные из глянцевого пластика, имитирующего стекло, корпуса.

Модель Galaxy A50 оснащается экраном диагональю 6,4 дюйма и разрешением 1080×2340 пикселей с каплевидным вырезом, под поверхность которого встроен сканер отпечатков пальцев, современной производительной SoC Exynos 9610, тройной основной камерой с сенсорами разрешением 25 Мп, 8 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 25 Мп и аккумулятором емкостью 4000 мА·ч с поддержкой фирменной технологии быстрой зарядки.

Смартфон Galaxy A30 отличается SoC Exynos 7904, сканером отпечатков пальцев на задней панели, сдвоенной основной камерой с сенсорами разрешением 16 и 5 Мп и фронтальной на 16 Мп.

Обе модели из коробки работают под управлением ОС Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.

Со всеми подробностями о характеристиках смартфонов вы можете ознакомиться в нашей новости с анонсом A30 и A50.

Источник: Samsung