Новый доступный середнячок Samsung Galaxy A20 получил экран Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма, сдвоенную камеру и аккумулятор емкостью 4000 мА·ч

В прошлом месяце Samsung представила первые смартфоны линейки Galaxy A нового поколения — Galaxy A10, A30 и A50. Сегодня же южнокорейский производитель дополнил обновленную линейку Galaxy A еще одной моделью — Galaxy A20.

Как несложно понять по обозначению, Galaxy A20 займет нишу между самой младшей моделью Galaxy A10 и типичным представителем среднего класса A30.

Аппаратный базис у Galaxy A20 тот же, что и у Galaxy A10 — SoC Exynos 7884. Сам экран такой же — это Infinity-V с каплевидным вырезом. Но тип и диагональ панели, как у старших A30 и A50 Super AMOLED и 6,4 дюйма соответственно. А вот разрешение такое же, как у Galaxy A10, —720х1560 пикселей. Кроме того, Galaxy A20 выгодно отличается от Galaxy A10 камерами (сдвоенная основная на модулях 13Мп (F1.9) + 5 MP (F2.2), а также 8-Мп фронтальная с диафрагмой F2.0), увеличенным объемом ОЗУ (3 ГБ) и аккумулятором повышенной емкости (4000 мА·ч). Встроенной флэш-памяти предусмотрено 32 ГБ, но ее можно расширить картой памяти MicroSD объемом до 512 ГБ.

Сканер отпечатков у Galaxy A20, конечно же, есть и расположен в привычном месте на задней панели. Также в наличии имеется модуль NFC и поддержка платежного сервиса Samsung Pay.

На смартфон установлена операционная система Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.

Смартфон Galaxy A20 имеет размеры 158,4х74,7х7,8 мм.

Источник: Samsung