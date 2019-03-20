Представлен смартфон Samsung Galaxy A40: экран Super AMOLED диагональю 5,9 дюйма, 25-Мп фронтальная камера и цена 250 евро

Компания Samsung уже представила четыре смартфона обновленной линейки Galaxy A. Первыми около месяца назад в рамках выставки MWC дебютировали Galaxy A30 и A50, которые вчера представили в Украине, за ними последовала самая младшая модель Galaxy A10 (пока она доступна только в Индии), буквально вчера состоялся анонс модели Galaxy A20, а сейчас линейка приросла очередной моделью — Galaxy A40. Новинка уже доступна для предзаказа в Европе по цене 250 евро — Нидерланды стали первым европейским регионом, где доступен Galaxy A40. Фактические продажи Galaxy A40 стартуют только через три недели — 10 апреля.

Внешне новый Galaxy A40 является практически точной копией Galaxy A30 — экран Infinity-U, сдвоенная основная камера и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Что касается характеристик, Galaxy A40 делит с Galaxy A30 одну платформу — это SoC Exynos 7885, процессорная часть которой представлена двумя высокопроизводительными ядрами Cortex-A73 и четырьмя энергоэффективными Cortex-A53. Объемы оперативной и встроенной флэш-памяти составили 4 и 64 ГБ соответственно. Также есть слот для карт памяти microSD объемом до 512 ГБ. Также общей для Galaxy A40 и Galaxy A30 является сдвоенная основная камера, построенная на сенсорах разрешением 16 и 5 Мп.

Если же говорить об отличиях, модель Galaxy A40, к удивлению, получила меньший экран — это панель Super AMOLED диагональю 5,9 дюйма разрешением 2280х1080 пикселей. Кроме того, емкость аккумулятора Galaxy A40 составляет 3100 мА·ч против 4000 мА·ч у Galaxy A30. Также новый Galaxy A40 выделяется 25-мегапиксельной селфи-камерой. По сути, это его главное и единственное преимущество над Galaxy A30, за исключением более компактного экрана.

Габариты Galaxy A40 — 144,3х69,1х7,9 мм. Также можно отметить наличие адаптера NFC, и разъема USB-C наряду со стандартным портом 3,5 мм для наушников. Из коробки устройство работает под управлением ОС Android 9.0 Pie с интерфейсом One UI. Цветов корпуса на выбор четыре — черный, синий, белый и коралловый.

Напомним, ранее в прошлом году ходили слухи, что в обновленную линейку Galaxy A войдет девять смартфонов, от Galaxy A10 до Galaxy A90, так что ждем еще минимум четыре модели.

Источник: GSM Arena