Смартфон Samsung Galaxy A10 с 6,2-дюймовым экраном Infinity-V и аккумулятором на 3400 мА·ч лишь немногим дороже $100

Параллельно с Xiaomi, буквально только что представившей смартфон Redmi Note 7 Pro и версию Redmi Note 7 без 48-мегапиксельной камеры, свой анонс в Индии сделала компания Samsung. Южнокорейский гигант представил на индийском рынке обновленную линейку среднего уровня Galaxy A. В нее вошли три модели: Galaxy A10, A30 и A50. Глобальная премьера двух последних состоялась еще в понедельник, но младшая Galaxy A10, как мы упоминали еще в новости с анонсом A30 и A50, ее пропустила. Кроме того, индийская премьера новинок позволяет заполнить пробел по поводу цен.

Что же, модель Galaxy A10, как несложно понять по обозначению, является самым младшим и самым доступным членом обновленного семейства Samsung Galaxy A. По сути, с ней Samsung ввела своего рода новый класс смартфонов нижнего среднего уровня.

В Индии смартфон Samsung Galaxy A10 оценили в $120, продажи начнутся в середине марта, а цветов корпуса на выбор будет три — синий, черный и красный. За эту цену Samsung ЖК-дисплей Infinity-V диагональю 6,2 дюйма с разрешением HD+ и соотношением сторон 19,5:9, редкостную SoC Exynos 7884, которая до этого встречалась лишь единожды в Galaxy J3 V, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти. Последнюю можно расширить на 512 ГБ картой памяти MicroSD. Также в конфигурацию входят одинарные основная и фронтальная камеры разрешением 13 Мп и 5 Мп соответственно.

Увы, сканера отпечатков пальцев, модуля NFC и разъема USB-C этой модели не досталось. Зато достался достаточно емкий аккумулятор 3400 мА·ч. Кроме того, из коробки здесь уставлена операционная система Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI. Так что в целом по соотношении характеристик и цены модель выглядит достаточно интересной в своем классе. Интересно, что предложит будущая модель A20, которая займет место между начальным A10 и типичным середнячком Galaxy A30.

Старшие Galaxy A30 и A50 в Индии оценили в $240 и $280, но европейская цена для A50 заявлена на ощутимо более высоком уровне — 350 евро. Завышенной ее не назовешь, учитывая наличие свежей производительной SoC Exynos 9610, большого экрана Super Amoled с подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной камеры и емкий аккумулятор, но и достойных конкурентов в этом диапазоне хватает.

Источник: Samsung