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Живые фото защитного стекла для экрана Notchless Infinity смартфона Samsung Galaxy A90
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Живые фото защитного стекла для экрана Notchless Infinity смартфона Samsung Galaxy A90

Живые фото защитного стекла для экрана Notchless Infinity смартфона Samsung Galaxy A90

Недавно на одной из страниц индонезийского сайта Samsung было обнаружено доказательство того, что готовящийся к выходу смартфон Galaxy A90 с поворотной выдвижной камерой получит экран с тонкими рамками Notchless Infinity (предположительное маркетинговое название), лишенный каких-либо вырезов или отверстий. Теперь же на сайте Slashleaks, который специализируется на всевозможных утечках о грядущих новинках мира IT, опубликовали реальное фото защитного стекла, позволяющего оценить толщину рамок этого самого экрана Notchless Infinity.

Как можно видеть, нижняя рамка у экрана Notchless Infinity заметно шире трех остальных. То есть, так называемый «подбородок» все же будет, хотя и небольшой. Считается, что наличие такого подбородка обусловлено конструктивной особенностью — в этом месте находится кабель, который соединяет системную плату и дисплей.

Смартфону Galaxy A90, который в итоге может выйти на рынок под именем Galaxy A80 (производитель еще не определился с обозначением), также приписывают ЖК-экран, SoC Snapdragon 855 и аккумулятор емкостью 3700 мА•ч. По цене новинка должна быть доступнее Galaxy S10e.

Анонс горячо ожидаемого смартфона Samsung с поворотной выдвижной камерой (как бы он в итоге не назывался) ожидается 10 апреля.

Источник: Slashleaks

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