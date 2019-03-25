Живые фото защитного стекла для экрана Notchless Infinity смартфона Samsung Galaxy A90

Недавно на одной из страниц индонезийского сайта Samsung было обнаружено доказательство того, что готовящийся к выходу смартфон Galaxy A90 с поворотной выдвижной камерой получит экран с тонкими рамками Notchless Infinity (предположительное маркетинговое название), лишенный каких-либо вырезов или отверстий. Теперь же на сайте Slashleaks, который специализируется на всевозможных утечках о грядущих новинках мира IT, опубликовали реальное фото защитного стекла, позволяющего оценить толщину рамок этого самого экрана Notchless Infinity.

Как можно видеть, нижняя рамка у экрана Notchless Infinity заметно шире трех остальных. То есть, так называемый «подбородок» все же будет, хотя и небольшой. Считается, что наличие такого подбородка обусловлено конструктивной особенностью — в этом месте находится кабель, который соединяет системную плату и дисплей.

Смартфону Galaxy A90, который в итоге может выйти на рынок под именем Galaxy A80 (производитель еще не определился с обозначением), также приписывают ЖК-экран, SoC Snapdragon 855 и аккумулятор емкостью 3700 мА•ч. По цене новинка должна быть доступнее Galaxy S10e.

Анонс горячо ожидаемого смартфона Samsung с поворотной выдвижной камерой (как бы он в итоге не назывался) ожидается 10 апреля.

Источник: Slashleaks