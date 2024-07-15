Новости Игры 15.07.2024 в 12:58 comment views icon

Классические ПК-игры теперь официально доступны на iOS: что для этого нужно

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Классические ПК-игры теперь официально доступны на iOS: что для этого нужно

Раздел Игры выходит при поддержке?
Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

В App Store появился эмулятор ПК, который позволяет запускать классические компьютерные игры на iPhone, iPad и Apple Vision Pro. Он получил название UTM SE. Это первый случай, когда Apple разрешила эмулятор ПК для iOS и visionOS на своей площадке.

Чтобы пользоваться UTM SE для запуска классических игр на устройствах Apple, сначала нужно загрузить готовую виртуальную машину. Несколько из них UTM предлагает бесплатно на своем сайте. Также можно создать собственную виртуальную машину с нуля.

Ранее Apple отказала в размещении UTM SE. Но команда разработчиков смогла создать «JIT-less сборку» с помощью другого разработчика, чтобы соответствовать ограничениям Apple.

Класичні ПК-ігри тепер офіційно доступні на iOS: що для цього треба

В ближайшее время UTM SE также появится на альтернативной площадке AltStore PAL, что позволит пользователям из Европейского Союза использовать этот эмулятор.

Онлайн-курс "People Management" від Laba.
Пройдіть шлях від формування відповідальної команди до написання кар'єрної карти для кожного співробітника разом з топменеджеркою з 11-річним досвідом у провідних IT-компаніях.
Детальніше про курс

«Большое спасибо команде AltStore за помощь и Apple за пересмотр своей политики», ─ написала команда UTM.

Источник: Engadget

Раздел Игры выходит при поддержке?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить