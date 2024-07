Классические ПК-игры теперь официально доступны на iOS: что для этого нужно

В App Store появился эмулятор ПК, который позволяет запускать классические компьютерные игры на iPhone, iPad и Apple Vision Pro. Он получил название UTM SE. Это первый случай, когда Apple разрешила эмулятор ПК для iOS и visionOS на своей площадке.

Чтобы пользоваться UTM SE для запуска классических игр на устройствах Apple, сначала нужно загрузить готовую виртуальную машину. Несколько из них UTM предлагает бесплатно на своем сайте. Также можно создать собственную виртуальную машину с нуля.

We are happy to announce that UTM SE is available (for free) on iOS and visionOS App Store (and coming soon to AltStore PAL)!

Shoutouts to AltStore team for their help and to Apple for reconsidering their policy.https://t.co/HAV5JnT5GO

— UTM (@UTMapp) July 13, 2024