Кличко рассказал о первом этапе ослабления карантина в Киеве: с 12 мая разрешат работу небольших магазинов, кафе и киосков, но транспорт не запустят

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Мэр Киева Виталий Кличко во время очередного онлайн-брифинга рассказал о том, как столица будет ослаблять карантинные ограничения. Соответствующий план уже разработан городскими властями.

Как заявил Виталий Кличко, если не будет роста количества заболевших коронавирусной инфекцией, то с 12 мая начнётся первый этап выхода из карантина. Потому следующие две недели будут «решающими». При этом речь идёт не о полной отмене ограничений, а лишь об их ослаблении.

На первом этапе выхода из карантина в Киеве планируется разрешить работу следующих объектов:

непродовольственных магазинов общей площадью до 300 квадратных метров (с требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения). Обязательная санитарная обработка помещения должна проводиться дважды в день;

парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи и не более одного клиента на каждую услугу одновременно). Вводится требование обязательной санитарной обработки или кварцевания рабочего места после каждого клиента;

кафе и ресторанов. Они смогут работать на вынос с требованием санитарной обработки помещения дважды в день;

временных сооружений (киосков): с запретом употребления пищи и напитков на месте;

небольших производств непродовольственных товаров и предприятий бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и др.). При этом вводится требование присутствия не более 1 сотрудника на 10 квадратных метров и не более 1 клиента на 10 квадратных метров;

адвокатских и нотариальных бюро, аудиторов. С требованием не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения;

столичных парков и скверов. При этом можно будет гулять группами не более двух человек или, если с детьми, – двое взрослых, двое детей.

автокинотеатров.

Работу рынков пока возобновлять не планируется, но Виталий Кличко выразил надежду, что правительство страны всё же «внесёт рынки в перечень объектов, которым позволят работать, и определит регламент их работы».

Дополнительно отмечается, что во всех учреждениях и предприятиях, которым будет разрешено возобновить работу, обязательной станет термометрия сотрудников и посетителей. При этом посетители должна обязательно быть в масках.

«Если клиент без маски – его либо не будут пускать в помещение, или это ответственность поставщика услуг. И он должен обеспечить клиента маской», – пояснил Кличко.

Несмотря на возобновление работы ряда указанных выше объектов, общественный транспорт продолжит функционировать в ограниченном режиме, а работа метро будет возобновлена только после решения правительства.

Вместе с тем, на первом этапе ослабления карантина останутся закрытыми школы, детские садики, детские и спортивные площадки, а также прибрежные зоны отдыха.