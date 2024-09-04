Кликбейт на миллионы. Сколько зарабатывают украинские YouTube-каналы на видео о войне?

YouTube остается одним из ключевых источников информации для украинцев — в 2024 году 59,5% опрошенных граждан использовали сервис, чтобы узнать последние новости. Показатели просмотров резко выросли с началом полномасштабной войны — в 2021 году, по данным Internews, на YouTube просматривали новости только 25% опрошенных, тогда как уже в 2022-м это количество увеличилось более чем вдвое. С того момента крупнейшие украинские медиагруппы прицельно взялись за Youtube

Сейчас среди новостных каналов по просмотрам лидируют «24 канал» и «Прямой», печально известные своим кликбейтными заголовками, нагоняющими ужас.

В комментарии Forbes диджитал-директор «24 канала» Денис Зеленов рассказал, что сейчас канал выпускает около 90-100 видео в день (до войны, для сравнения, 10-15), однако количество выросло и за счет расширения форматов (добавились стримы, Shorts, короткие новостные нарезки). Всего в 2023 году «24 канал» собрал на видеосервисе 3,3 млрд просмотров — такая сумма (в расчете для длинных видео, длящихся несколько минут) могла принести приблизительный заработок в $3,1 млн.

Два YouTube-канала «Факты ICTV» и «ICTV» также добавили в количестве контента — совокупно на них выходит не менее 2000 видео в месяц (до войны было 1140). По данным агентства SubSub, за 2023 год YouTube-канал «Факты ICTV» получил 639 млн просмотров, что эквивалентно заработку в $613 000. В то же время в ICTV отмечают, что для канала монетизация с YouTube — не является основным заработком.

Что касается медиа «5 канал» и «Прямой», которые принадлежали Петру Порошенко, то больше всего просмотров собрал именно второй — 2 млрд, и вероятно заработал на них около $1,9 млн.

«Кроме кликбейтных заголовков, успех, в частности «24 канала», на YouTube заключается в том, что они приглашают в эфир оппозиционных экспертов из России, чего не могут себе позволить, например, каналы, которые работают в телемарафоне», — цитирует Forbes СЕО агентства по продвижению видеоконтента в YouTube Tyshchuk Digital Hub Ольгу Тищук.

Доходы новостных YouTube-каналов рассчитываются примерно в $0,95-1,2 за 1000 просмотров для длинных видео, и 2 цента за 1000 просмотров для Shorts. В то же время развлекательные каналы зарабатывают несколько больше, несмотря на то, что иногда так же освещают темы войны — заработки некоторых проанализировал канал «Экономическая правда» (журналист в видео отмечает, что данные приблизительные, и рассчитаны, учитывая просмотры в последние месяцы).

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Например, блогер Рамина Эсхазай, у которой есть два канала, где она публикует интервью с военными в частности, за последний месяц могла заработать $4 тыс. с монетизации в YouTube; а канал Алексея Дурнева, на котором он высмеивает россиян и российских военных — от $8 тыс. Дополнительные средства развлекательным каналам также может приносить рекламная интеграция, которая в месяц может достигать безумной суммы в $25 тысяч.

По материалам изданий Forbes, Экономическая правда и Детектор медиа