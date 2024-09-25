Monster Hunter Wilds — новый трейлер и дата выхода

Премьера Monster Hunter Wilds состоится в начале следующего года во всем мире и на всех главных платформах. Об этом стало известно на PlayStation State of Play.

Capcom назвала дату выхода — 28 февраля 2025 года, продюсер Риодзо Цудзимото объявил об открытии предварительного заказа с сегодняшнего дня. Заказчикам будут доступны разнообразные эксклюзивные бонусы.

Поклонников ожидали, что Monster Hunter Wilds выйдет в начале 2025 года, основываясь на последних видео и маркетинговых шагах Capcom, догадка оказалась правильной. Выпуск предыдущей игры франшизы Monster Hunter World произошел 26 января 2018 года.

Продюсер не раскрыл новых подробностей Monster Hunter Wilds, однако новый трейлер показал многое. В нем «засветились» по крайней мере три новых монстра, включая довольно ужасного огненного кокатриса, а также много других монстров, персонажей, локаций.

Трейлер фокусируется на повествовании игры и таинственном мальчике, на котором она, кажется, сосредоточена. Кроме полумифического существа, в которое верит мальчик, есть намек на его таинственную силу.

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Источник: GamesRadar