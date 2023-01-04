Комету C/2022 E3 (ZTF) можно увидеть с Земли в январе-феврале 2023 года невооруженным глазом. Раньше ее уже могли наблюдать неандертальцы

Комета C/2022 E3 (ZTF) может быть достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть без использования вспомогательных инструментов. Она пролетит мимо Солнца и Земли в январе-феврале 2023 года.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Комета, ныне проходящая через внутреннюю часть Солнечной системы, максимально приблизится к Солнцу 12 января, а затем пролетит мимо Земли, максимально приблизившись к ней 1-2 февраля. Если комета будет такой же яркой, как сейчас, то ее можно увидеть на темном небе невооруженным глазом. Это, конечно, трудно предсказать, но даже если C/2022 E3 (ZTF) будет угасать, ее след можно также рассмотреть в бинокль или телескоп в течение нескольких дней в области ближайшего пролета.

По данным NASA, наблюдатели в Северном полушарии смогут увидеть комету в утреннем небе, когда она будет двигаться в направлении северо-запада в течение января. Для наблюдателей в Южном полушарии C/2022 E3 (ZTF) станет видимой в начале февраля 2023 года.

Комету следует искать в момент, когда луна будет тусклой (а новолуние 21 января предоставит такую возможность при благоприятной погоде). Согласно сайту Starlust, комета будет находиться в созвездии Жирафа во время своего приближения.

Курс EMPLOYER BRANDING Вибудовуйте якісний і привабливий бренд роботодавця всього за один місяць. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

По данным Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), период обращения кометы составляет около 50 000 лет. Это означает, что до момента, когда C/2022 E3 (ZTF) приблизится примерно на расстояние до 160 миллионов километров от Солнца 12 января и 42 миллионов километров к Земле 2 февраля, в последний раз комета приближалась так близко к нашей планете в эпоху Позднего палеолита. А значит, последние люди, которые могли заметить C/2022 E3 (ZTF), были ранними Homo Sapiens и жили во время последнего ледникового периода. То же касается последних неандертальцев, поскольку этот вид вымер примерно через 10 000 лет после последнего перигелия C/2022 E3 (ZTF).

Конечно, неандертальцы и ранние люди не знали, что такое C/2022 E3 (ZTF), и сама комета была идентифицирована уже современными инструментами гораздо позже. В начале марта 2022 года ее заметила широкоугольная обзорная камера Zwicky Transient Facility. C/2022 E3 (ZTF), изначально выглядевшая как астероид, в то время находилась на орбите Юпитера, и вскоре стала светлеть. К моменту ее открытия, комета имела звездную величину 17,3m и стала ярче до 10m в ноябре. Ожидается, что в конце концов C/2022 E3 (ZTF) достигнет 6m звездной величины.

На нынешних изображениях C/2022 E3 (ZTF) видны ее кома, ореол газа и пыли, светящийся зеленоватым оттенком, и длинный, но слабый хвост, простирающийся от основного тела.

Напомним, что сейчас с Земли уже можно наблюдать метеорный поток Квадрантиды (обломки астероида 2003 EH1, обнаруженного при поиске околоземных объектов обсерваторией Лоуэлла (LONEOS) в 2003 году). Этот поток ежегодно активен в период с 26 декабря до 16 января. В 2023 году его максимум приходится на 2 и 3 января. По данным NASA, на пике можно наблюдать в среднем 80 метеоров в час, проносящихся через атмосферу Земли со скоростью около 41 км/с.

На видео ниже – советы от NASA по наблюдению за небом в январе 2023 года.

Источник: Space