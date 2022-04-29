Компания AppliedVR, занимающаяся лечением спинной боли с помощью виртуальной реальности, протестирует систему RelieVRx на синтетической контрольной группе

в ноябре 2021 года получила одобрение Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA) на свою систему виртуальной реальности RelieVRx. Теперь компания собирает больше информации о том, как ее виртуальное лечение работает на различных группах людей в реальном мире. Благодаря сотрудничеству с компанией Komodo Health, занимающейся данными здравоохранения, AppliedVR будет отслеживать опыт пациентов с хроническими заболеваниями поясницы, получающих традиционное лечение, и сравнивать их данные с показаниями тех, кто активно участвуют в исследовании. Об этом сказано в пресс-релизе.

Использование реальных данных, которое часто называют синтетической контрольной группой (или Synthetic Control Arm), сделает испытания более эффективными — компаниям не нужно искать реальную контрольную группу людей. Кроме того, в базе данных Komodo есть информация о расовой и этнической принадлежности пациентов, поэтому исследовательские группы могут лучше изучить конкретные группы.

Система RelieVRx призвана облегчить боль с помощью иммерсивной терапии в виртуальной реальности. Его работа основана на методах управления болью, таких как интероцепция (осознание тела), отвлечение от боли, расслабление и модификация поведения. Такой подход все еще нов — эксперты в восторге от его потенциала, но исследователи все еще работают над тем, чтобы перепроверить, может ли он давать такие же точные результаты, как в случае использования стандартной контрольной группы.

«FDA по-прежнему настороженно относится к проектам испытаний, в которых Synthetic Control Arm предназначена для полной замены традиционных данных, из-за опасений, что синтетические данные не совпадают с традиционными», — отметил Арнауб Чаттерджи, старший вице-президент в Медицинская компания Medidata Acorn AI, пишет PharmaVoice.

FDA заявило в 2020 году, что фармацевтическая компания может использовать частично синтетическую контрольную группу при испытаниях лекарств от рака. Этот подход экономит время и деньги, дает возможность ускорить разработку новых терапевтических средств и вывести их на рынок быстрее и дешевле.