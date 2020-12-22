Компания «Датагруп» приобрела провайдера Volia

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Сегодня, 22 декабря 2020 года, оператор фиксированной связи «Датагруп» объявил о покупке 100% доли компании Volia, которая является интернет- и ТВ-провайдером. Сумма покупки не озвучивается, но сделку уже одобрил фонд EEGF II Horizon Capital, которому на данный момент принадлежит 96,13% «Датагруп».

При этом сделку ее еще должны одобрить украинские регуляторные органы, в частности, АМКУ.

Генеральный директор и акционер «Датагруп» Михаил Шелемба отметил, что рынок фиксированной связи в Украине — очень раздробленный, на нем работает около 5000 поставщиков такой услуги. И эта раздробленность мешает большинству компаний много инвестировать в технологии.

«Датагруп» является лидером B2B-сегмента, только 15% ее доходов приносит B2С, тогда как Volia — лидер в сегменте B2С, получает менее 5% от B2B-клиентов. После интеграции объединенный бизнес будет генерировать более $130 млн выручки и $50 млн EBITDA», — прогнозирует Михаил Шелемба.

По словам основателя и исполнительного директора Horizon Capital Елены Кошарной, слияние двух компаний, которые работают на различных сегментах рынка, поможет привлечь дополнительные инвестиции для модернизации сети и расширение оптоволоконной инфраструктуры.

«Слияние компаний «Датагруп» и Volia позволит нам создать операционную синергию, инвестировать в модернизацию наших сетей, продолжать оказывать высококачественные услуги нашим клиентам и откроет больше возможностей для наших сотрудников» — отметила Елена Кошарная.

Напомним, что в конце лета текущего года компания «ВОЛЯ», являющаяся одним из крупнейших провайдеров кабельного ТВ и интернета в Украине, обновила свой логотип и сменила название на Volia.

Источник: AIN.UA