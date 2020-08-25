«ВОЛЯ» обновила логотип и сменила название на Volia
Компания «ВОЛЯ», являющаяся одним из крупнейших провайдеров кабельного ТВ и интернета в Украине, обновила свой логотип и сменила название — на Volia. Одновременно официальный сайт и Facebook-страница интернет-провайдера преобразились соответствующим образом. На перемены в брендинге обратил внимание ресурс AIN.
Новый логотип Volia, выполненный на черном фоне, вы можете видеть на заглавном изображении.
Как видим, главное изменение — это «новое» имя компании. Фирменные цвета остались прежними.
Прямо сейчас Volia тестирует новую версию сайта, выделяющуюся более современным и минималистичным дизайном с темным фоном.
Сама Volia пока не делала никаких публичных заявлений о ребрендинге, так что неясно, насколько масштабным он окажется.
Источник: AIN