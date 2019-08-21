Конкурент Samsung Galaxy S10e. Компактный флагман Huawei nova 5T будет представлен 25 августа





Линейка смартфонов Huawei nova 5 на текущий момент состоит из четырех моделей – nova 5, nova 5 Pro, nova 5i и nova 5i Pro. Вскоре к ним присоединится пятая модель – nova 5T. Речь о том самом потенциально наиболее компактном флагмане нового поколения, который на прошлой неделе был замечен в базе данных Android Enterprise Recommended. Презентация ожидаемой поклонниками компактных моделей новинки пройдет в Малайзии на специальном мероприятии We Are Nova Fashion Showcase 25 августа.

Увы, больше никаких подробностей официальное рекламное изображение с приглашением на презентацию не содержит. Страничка с описанием Huawei nova 5T на сайте Android Enterprise Recommended позволила нам узнать, что смартфон оснащен экраном диагональю 5,5 дюйма. Фронтальная камера у него врезана в активную область дисплея в левой верхней его части, благодаря чему рамки вокруг экрана очень тонкие. Также доподлинно известно о 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти и сканере отпечатков пальцев на боковой грани. Предположительно, основой выступит флагманская SoC Kirin 980.

Все остальные подробности о смартфоне Huawei nova 5T, который должен стать достойный конкурентом компактному флагману Samsung Galaxy S10e, узнаем уже в это воскресенье.

Источник: Huawei