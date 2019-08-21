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Конкурент Samsung Galaxy S10e. Компактный флагман Huawei nova 5T будет представлен 25 августа

Конкурент Samsung Galaxy S10e. Компактный флагман Huawei nova 5T будет представлен 25 августа

Конкурент Samsung Galaxy S10e. Компактный флагман Huawei nova 5T будет представлен 25 августа


Линейка смартфонов Huawei nova 5 на текущий момент состоит из четырех моделей – nova 5, nova 5 Pro, nova 5i и nova 5i Pro. Вскоре к ним присоединится пятая модель – nova 5T. Речь о том самом потенциально наиболее компактном флагмане нового поколения, который на прошлой неделе был замечен в базе данных Android Enterprise Recommended. Презентация ожидаемой поклонниками компактных моделей новинки пройдет в Малайзии на специальном мероприятии We Are Nova Fashion Showcase 25 августа.

Увы, больше никаких подробностей официальное рекламное изображение с приглашением на презентацию не содержит. Страничка с описанием Huawei nova 5T на сайте Android Enterprise Recommended позволила нам узнать, что смартфон оснащен экраном диагональю 5,5 дюйма. Фронтальная камера у него врезана в активную область дисплея в левой верхней его части, благодаря чему рамки вокруг экрана очень тонкие. Также доподлинно известно о 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти и сканере отпечатков пальцев на боковой грани. Предположительно, основой выступит флагманская SoC Kirin 980.

Все остальные подробности о смартфоне Huawei nova 5T, который должен стать достойный конкурентом компактному флагману Samsung Galaxy S10e, узнаем уже в это воскресенье.

Источник: Huawei

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