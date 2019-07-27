Анонсирован смартфон Huawei nova 5i Pro (он же Huawei Mate 30 Lite) с чипсетом Kirin 810 и четверной камерой

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Компания Huawei официально представила в Китае свой новый смартфон Huawei nova 5i Pro. Вероятно, эта же модель позже появится на международном рынке под названием Huawei Mate 30 Lite.

Представленная новинка оснащена 6,26-дюймовым IPS дисплеем с разрешением Full HD+ 2340×1080 точек. В левом верхнем углу экрана имеется сквозное отверстие, в котором разместилась 32-мегапиксельная камера для автопортретов с объективом f/2.0. Аппарат несёт на борту процессор Kirin 810, изготовленный по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Объём оперативной памяти может составлять 6 или 8 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 128 или 256 ГБ.

На задней панели смартфона Huawei nova 5i Pro распложен модуль камеры на базе четырёх сенсоров. Основная камера выполнена на базе 48-мегапиксельного сенсора Sony IMX586 и объектива с диафрагмой f/1.8. Также в наличии имеется 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, 2-мегапиксельный макро модуль и 2-мегапиксельный сенсор оценки глубины снимаемой сцены. Ёмкость комплектной батареи составляет 4000 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка с передачей 20 Вт энергии, которая позволяет восполнить запас энергии аккумулятора на 50% всего за 30 минут.

Новый смартфон Huawei nova 5i Pro уже доступен для заказа с сегодняшнего дня в виде трёх конфигураций:

6 + 128 ГБ памяти – около €290;

8 + 128 ГБ памяти – около €330;

8 + 256 ГБ памяти – около €370.

Источник: gsmarena