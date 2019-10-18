Консоль Nvidia Shield TV Pro преждевременно появилась на Amazon: процессор Tegra X1+, поддержка Dolby Vision и цена $200

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Nvidia Shield TV в скором времени получит обновление до версии Shield TV Pro, которое принесёт более мощный процессор Tegra X1+, благодаря чему производительность консоли вырастет на 25%. Кроме того, устройство будет поставляться с новым пультом дистанционного управления. Остальные характеристики останутся прежними, включая объём оперативной памяти и накопителя.

Согласно странице Nvidia Shield TV Pro на Amazon, которую уже оперативно удалили, консоль не претерпела визуальных изменений. Устройство идентично модели 2017 года: тот же дизайн, размеры, порты, разъёмы и даже подставка. Существенные изменения получил пульт, который оснастят дополнительными кнопками для управления мультимедиа, включая громкость и кнопку меню.

Nvidia Shield TV Pro теперь поддерживает технологии Dolby Vision HDR и Dolby Digital Plus в дополнение к Dolby Atmos, которая присутствовала в предыдущем поколении консоли. Новый процессор Tegra X1+ обеспечивает то, что Nvidia называет AI Upscaling. По словам компании, это позволит масштабировать разрешение до 4K в режиме реального времени.

Пользователи по-прежнему смогут использовать приставку в качестве медиацентра с помощью приложения Plex Media Server. Она также может выступать и в роли хаба для SmartThings или Chromecast-устройства с управлением посредством голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa. Nvidia Shield TV Pro будет работать под управлением Android TV, а значит потоковые игры GeForce Now тоже будут.

Стоимость Nvidia Shield TV Pro, согласно утечке на Amazon, составит $200. Новинка появится в продаже 28 октября.

Источник: The Verge.com