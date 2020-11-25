Консоли PS5 оснащаются различными кулерами, которые отличаются по уровню издаваемого шума





Журналист ресурса Les Numeriques обнаружил, что его игровая консоль PS5 издаёт больший уровень шума, чем версия, которую Sony прислала для обзора ещё до фактического релиза устройства. Причиной тому оказались различия в системе охлаждения консолей.

Как оказалось, в купленной за личные деньги консоли установлен вентилятор с отличающейся крыльчаткой. Что ещё более интересно, вентиляторы в обеих консолях также отличаются от того, который был продемонстрирован во время официальной разборки консоли PS5 на канале PlayStation. Таким образом, на рынке существуют как минимум три модификации кулера.

Также сообщается, что редакция проверила пять экземпляров консоли PS5. Один из них был прислан компанией Sony, ещё четыре устройства авторы купили за свои деньги. В результате оказалось, что в двух экземплярах был установлен более тихий кулер, в трёх – более громкий с отличающейся крыльчаткой. Версию кулера, показанную в видео разборки, обнаружить не удалось.

Отличия в уровне издаваемого шума нельзя назвать существенными, но они различимы на слух. Так, присланная компанией Sony консоль под нагрузкой издаёт шум 39 дБ. В то же время купленная журналистом версия уже шумит на уровне 43 дБ. Кроме того, кулер купленной консоли иногда может издавать едва заметный скрипящий звук. Это может проявляться, например, в спящем режиме.

Источник заявляет, что на текущий момент нет возможности ещё перед покупкой узнать, какой кулер будет установлен в конкретном экземпляре. Никакая маркировка на коробке не говорит об этом.

Несмотря на то, что пользователей может огорчать наличие более громкой системы охлаждения в их конкретной консоли, Sony может использовать альтернативные компоненты для производства консоли. Это может происходить из-за дефицита определённых деталей, выявленных проблем с качеством, проблем с логистикой и других подобных факторов.

Источник: Les Numeriques