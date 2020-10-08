Sony показала видео разборки PlayStation 5. Microsoft ответила, потроллив конкурента из-за слишком сложной смены положения консоли





Компания Sony опубликовала официальное 7-минутное видео разборки игровой консоли PlayStation 5. Это позволило ознакомиться с внутренним строением устройства и узнать, как снимается боковая крышка. Также стало известно, что вся задняя панель PS5 предназначена для вывода нагретого воздуха из консоли.

Начнём с того, что в видео консоль расположена рядом с человеком, и она выглядит достаточно большой. Далее демонстрируется расположение интерфейсных разъёмов на корпусе. При вертикальном расположении консоль удерживается на подставке при помощи винта, а при горизонтальном размещении корпус фиксируется на подставке при помощи двух защёлок. Таким образом, чтобы поменять расположение консоли с вертикального на горизонтальное (или наоборот), потребуется выполнить определённую последовательность действий, в том числе, с использованием отвёртки.

Компания Microsoft не смогла удержаться от троллинга конкурента, и в учётной записи Xbox UK появилась шутливая запись, которая содержит собственную инструкцию для смены ориентации консоли с вертикальной на горизонтальную – для этого достаточно просто повернуть её и положить на поверхность. Позже эта публикация была удалена, но в сети остались её скриншоты.

Чтобы снять изогнутые боковые панели PS5, достаточно сдвинуть их, никакие инструменты для этого не потребуются. В верхней части устройства можно видеть вентилятор системы охлаждения, который может втягивать воздух с обеих сторон. Также в конструкции предусмотрены два пылеуловителя, которые можно очистить с помощью пылесоса через два отверстия. После снятия боковой панели открывается доступ к слоту для установки дополнительного накопителя M.2 с поддержкой высокоскоростного интерфейса PCIe 4.0.

Последующая разборка демонстрирует внутренние компоненты PlayStation 5 и то, насколько легко эта модель будет поддаваться ремонту. Оптический привод Blu-ray в случае необходимости можно легко заменить. Доступ к основным компонентам, таким как процессор, оперативная память, твердотельный накопитель, тоже достаточно простой. Заменить блок питания мощностью 350 Вт не составит большого труда.

Вентилятор системы охлаждения представляет собой большой двусторонний воздухозаборник диаметром 120 мм и толщиной 45 мм. Для отвода тепла от компонентов системы используется радиатор, который, по словам Sony, должен «обеспечивать такую ​​же производительность, как испарительная камера».

В системе охлаждения PS5 используется жидкий металл для охлаждения, что должно снизить уровень шума вентилятора. Инженеры компании потратили 2 года на разработку и тестирование системы охлаждения с жидким металлом, чтобы обеспечить стабильное долгосрочное решение для эффективного охлаждения. Жидкий металл используется в качестве проводника тепла, он расположен между системой-на-чипе и тепловой пластиной системы охлаждения. Судя по первым отзывам, компания хорошо справилась с поставленной задачей, консоль работает тихо и остаётся холодной при запуске игр.

Источник: The Verge, wccftech