Концепция закона «Маски-шоу стоп» от Минцифры: обыски в ІТ-компаниях без изъятия техники и возможность скопировать информацию

Михаил Федоров, назначенный ВРУ на должность вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Украины, рассказал о первых наработках будущего закона «Маски-шоу стоп». Соответствующие новации он представил руководителям крупных ІТ-компаний. Что интересно, встреча проходила в Офисе Генерального прокурора.

Основная цель закона «Маски-шоу стоп» – сделать невозможным неправомерное вмешательство силовых структур в деятельность компаний, что приводит к остановке рабочего процесса. Отмечается, что в случае нарушения законодательства в ІТ-компаниях могут проводиться обыски. Но они не должны приводить к остановке их работы из-за изъятия всего имеющегося оборудования.

Власти планировали внести соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс в рамках «Дія.City» еще до войны. Однако из-за полномасштабного вторжения вопрос был отложен. Но сейчас процесс ускорился.

Минцифры предлагает следующие нововведения:

Технику нельзя изымать, а только копировать саму информацию. Исключение: если есть решение судьи о разрешении изъятия из-за угрозы уничтожения вещей или документов. Таким образом, будет сохранен баланс интересов бизнеса и следствия.

При изъятии устройств владельцу предоставляется право копировать информацию. То есть у компании остается возможность работать в дальнейшем на других устройствах.

Арест имущества может быть только на определенный срок – его устанавливает судья. Срок рассмотрения вопроса об аресте следственным судьей увеличен с 48 до 72 часов. Это поможет судье лучше изучить дело.

Обыск в ІТ-компаниях разрешается только если доказана невозможность получения информации другим способом (запросы в государственные органы, анализ реестров), а решение содержит надлежащую правовую оценку судьи. Срок рассмотрения вопроса об обыске увеличен с 1 до 2 дней.

Запрещается изъятие денег, документов, вещей при обыске, если об этом прямо не указано в постановлении. Исключение: если это предмет, орудие, средство преступления.

К сожалению, пока это всего лишь планы, до сих пор не имеющие сроков реализации. Пока еще идут работы над концепцией и текстом законопроекта. Минцифры не может сказать, когда документ будет передан на рассмотрение в ВРУ. Однако отмечается, что в процесс обсуждения вовлечены представители ІТ-бизнеса и государственные органы.

У представителей ІТ-отрасли пока достаточно сдержанные ожидания относительно нового законопроекта. Хотя инициативу воспринимают положительно, отмечают, что она вряд ли устранит все проблемы с обысками.

«Новый законопроект – это, как наклеить пластырь на очень большую рану», – говорит основатель MacPaw Александр Косован, который сам недавно столкнулся с обысками.

По его мнению, власти нужно менять общее отношение к бизнесу.

В Офисе Генерального прокурора пока не говорили о деталях и эффективности закона, поскольку это только первая версия.

Источник: forbes