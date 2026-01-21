ИИ Новости 21.01.2026 comment views icon

Корея запустила правительственную "Игру в кальмара" для разработчиков ИИ

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Корея запустила урядову "Гру в кальмара" для розробників ШІ

Южная Корея запустила собственную «Игру в кальмара» для разработчиков искусственного интеллекта. В государственном конкурсе участники соревнуются между собой для доступа к финансированию, вычислительным мощностям и государственным контрактам.

Национальная программа отбора ИИ-команд имеет четкую цель ускорить создание собственных крупных языковых моделей и уменьшить зависимость от США и Китая. Приобщиться к правительственному проекту могут корейские стартапы, исследовательские группы, университеты и компании, работающие с ИИ.

Формат намеренно сделали жестким. Команды проходят отбор волнами, а каждые несколько месяцев часть участников выбывает. Те, кто остался, получит доступ к GPU, датасетам и государственной поддержке. А «отчисленные» соответственно теряют доступ к ресурсам. Из-за таких правил программу неофициально прозвали «Игрой в кальмара».

Кроме того, командам рекомендуют не полагаться на западные или китайские наработки, а строить собственные модели с нуля. Корея хочет иметь собственный стек — от железа до софта — и не зависеть от OpenAI, Google или китайских игроков. Конкурс длится больше года, а победителей не определяют сразу. Их отбирают постепенно по результатам тестов, стабильности моделей и прогресса. Правительство прямо говорит, что хочет видеть не эксперименты, а готовые к масштабированию системы.

«Речь идет не о шоу, а о конкурсе с высокими ставками, который определит будущее Кореи», — объяснил доцент Чанджун Парк.

Он отметил, что формат намеренно сделан публичным для элемента социального давления. Презентации транслируют вживую, за командами наблюдают тысячи зрителей, а каждый этап сопровождается давлением и проверками. Так организаторы решают, кто способен работать в реальных условиях.

Правительство делает ставку на то, что страна уже имеет сильные позиции в чипахинфраструктуре и массовом внедрении технологий. Если добавить к этому собственные модели, Корея сможет быстро масштабировать ИИ внутри страны. Министр Бе Кён Хун заявил, что Корея не хочет оставаться «третьей стороной» между США и Китаем.

«Мы считаем, что имеем реальный шанс стать серьезным мировым игроком — способным бросить вызов двум лидерам», — сказал он.

Впрочем, программа уже вызывает споры. Часть команд отсеяли из-за подозрений в использовании иностранных технологий. Некоторые компании, в частности Naver и Upstage, оказались под пристальным вниманием из-за того, действительно ли они не позаимствовали готовые решения. Впрочем, программу никто отменять не планирует, поэтому вопрос простой: появится ли корейский конкурент OpenAI.

Источник: Cyber News, AI Bucket

