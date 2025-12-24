10 работников Samsung арестованы за передачу Китаю технологии 10 нм DRAM

В Южной Корее задержали 10 бывших сотрудников Samsung, которых подозревают в утечке 10-нанометровой DRAM-технологии в ChangXin Memory Technologies (CXMT). Руководители и исследователи якобы слили DRAM-технологии китайской CXMT, что привело к убыткам на триллионы вон.

Из десяти человек пятеро были ключевыми разработчиками, среди них — бывший руководитель. Остальные — руководители подразделений, ответственные за разработку и исследования. По словам обвинения, после основания CXMT в 2016 году компания начала активно привлекать руководителей и ключевых специалистов из Samsung Electronics, которая на тот момент была единственной компанией, массово производившей 10-нм DRAM. Речь идет о 10-нанометровой DRAM-технологии, которая имеет статус определенной государством ключевой промышленной технологии и была впервые в мире разработана Samsung Electronics. На ее создание компания инвестировала около 1,6 трлн корейских вон.

Прокуроры утверждают, что похищенная технология заложила основу для дальнейшего развития китайской компании в сфере HBM. По их данным, CXMT, созданная при финансовой поддержке местных властей Китая с инвестициями на уровне около 2,6 трлн вон, стала первой компанией в Китае и четвертой в мире, которой удалось наладить массовое производство 10-нанометровой DRAM в 2023 году. В следующем году CXMT начала массовый выпуск памяти HBM2 и, как ожидается, может захватить до 15% мирового рынка.

После запуска проекта CXMT системно вербовала ключевых специалистов Samsung. Бывший руководитель компании, известный в материалах дела как «А,» отвечал за развитие 10-нм DRAM-направления уже в китайской компании. Другой фигурант, господин «Б» — исследователь Samsung Electronics, в отношении которого сейчас действует «красное уведомление» Интерпола, — якобы скопировал и передал информацию о сотнях этапов технологического DRAM-процесса. The Chosun Daily отмечает, что «Б» вручную переписал 12 страниц технической информации, чтобы избежать разоблачения, поскольку полупроводниковые компании особенно тщательно защищают свои данные, а копирование файлов с компьютера или фотографирование их смартфоном могло бы привести к немедленному обнаружению утечки.

Кроме технологий Samsung, при разработке CXMT также незаконно получала определенные государством ключевые полупроводниковые технологии SK Hynix, которые в дальнейшем модифицировались и проверялись с учетом китайских производственных мощностей. Вследствие этого CXMT получила DRAM-процессные технологии мирового уровня, что заложило фундамент для развития высокоскоростной памяти HBM. Вообще, это дело отличается масштабом. Группа использовала фиктивные компании для передачи информации, регулярно меняла офисы, чтобы избежать разоблачения, действовала с предположением, что «поблизости находится Национальная разведывательная служба», а для экстренных коммуникаций применяла шифрование.

Убытки для Samsung Electronics и связанных отраслей оцениваются как минимум в несколько десятков триллионов корейских вон. Это, по словам следователей, уже частично отражено в финансовых показателях: учитывая изменение глобальной доли рынка, продажи Samsung Electronics только в прошлом году сократились примерно на 5 трлн вон. С учетом того, что полупроводниковая отрасль формирует около 20,8% общего экспорта Южной Кореи, потенциальные потери для национальной экономики в долгосрочной перспективе могут достичь десятков триллионов вон.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Это не первый случай, когда сотрудников южнокорейских технологических компаний арестовывают за кражу информации для китайских компаний. Бывшего сотрудника SK Hynix задержали в начале этого года перед посадкой на рейс в Китай, тогда как другого инженера приговорили к 18 месяцам заключения за попытку продать информацию о Huawei. В прошлом году также были арестованы двое бывших руководителей Samsung, которых подозревают в похищении конфиденциальной информации и использовании ее для запуска собственного завода по производству чипов в Китае.

Источник: TomsHardware, TheAsiaBusinessDaily