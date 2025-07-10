Звезду «Игры в кальмара» посадили на жесткую 14-месячную диету — он сбросил 10 кг, чтобы выглядеть «мучеником» в финале

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Актер «Игры в кальмара» Ли Чон Че более года готовился к последним сценам Сон Ки Хуна — как морально, так и физически. Среди прочего, ему пришлось сбросить 10 кг, чтобы, по требованию режиссера, выглядеть как человек, переживший много мучений и боли.

В этом тексте присутствуют прямые спойлеры к третьему сезону «Игры в кальмара»

В интервью The Hollywood Reporter Ли рассказал, что последние сцены были безусловно самыми сложными из всех сезонов, поскольку требовали большой моральной подготовки к самому сложному выбору его персонажа и физической демонстрации стресса, который тот переживал.

«Сделать эту сцену идеально — все усилия, которые были потрачены на ментальную подготовку к ней и поддержание этого психологического состояния — весь этот процесс был действительно нелегким», — говорит Чон Че. «Физически я придерживался очень жесткой диеты около 14 месяцев, которая с каждым днем становилась все строже, вплоть до того дня, когда мы сняли финальную сцену с Ки Хуном».

За это время актер потерял около 22 фунтов (10 килограммов).

«Я хотел изобразить персонажа таким образом, чтобы, даже если вы просто увидите Ки Хуна, который стоит там, то могли бы почувствовать, сколько мучений и боли он переживает».

Два последних сезона снимались один за другим и, по сути, повествуют одну историю, разорванную на две части: Ки Хун после победы в соревнованиях вернулся на смертоносную арену с планами разрушить игры изнутри. В конце второго он терпит неудачу и теряет близкого друга, пытаясь овладеть собственным моральным состоянием вплоть до финала — в чем ему в конце концов помогает появление новорожденного ребенка одной из участниц.

«Когда я впервые прочитал эту часть сценария, это была такая ужасная страница — очень больно», — вспоминает Чон Че «Я подумал: «Как он [создатель Squid Game Хван Дон Хёк] это придумал?! Почему ребенок родился при таких жестоких обстоятельствах?».

После гибели матери ребенка, он вынужден бороться с двойной силой, и даже уступить собой, если встает вопрос выбрать одну жизнь из двух.

«Я считаю, что именно рождение ребенка снова что-то разожгло в Ки Хуне. Появилось что-то, что он хотел защитить».

В конце концов Чон Че соглашается с финалом для своего персонажа. На вопрос, обсуждал ли он альтернативный план, который ранее раскрыл Хван — актер сказал, что верил в ту концовку, которую показали зрителям.

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«Если бы этот проект был больше сосредоточен на развлекательной стороне жанра смертельных игр, я не думаю, что режиссер хотел бы закончить его таким образом», — говорит Чон Че. «Но «Игра в кальмара» другая. Это не просто зрелище — это темы нашей внутренней человечности и общественных отношений. Я думаю, что Хван хотел очень четкой и полной концовки — такой, которая соответствует его общему посланию — даже если это означало сигнал о том, что четвертого сезона не будет».

Напомним, что ранее Чон Че специально для роли в сериале «Аколит» изучал английский язык.

Несмотря на то, что третий сезон «Игры в кальмара» получил противоречивые оценки — 79% от критиков и всего 50% от зрителей (самый низкий рейтинг в истории шоу) — он уже стал самой популярной премьерой Netflix, собрав 60,1 млн просмотров за первые 3 дня. Этот сезон, действительно, стал финальным для сериала, но шоураннер Хван Дон Хёк не исключал создания потенциальных спинофов, вроде интерквела, действие которого будет происходить между 1 и 2 сезоном. Также в завершении «Игры в кальмара» нам толсто намекнули на американскую версию шоу Дэвида Финчера, показав Кейт Бланшетт в роли вербовщика. Ожидается, что ее съемки стартуют в декабре.