Космическая песочница Space Engineers после 5,5 лет разработки вышла из раннего доступа и теперь доступна в рамках бесплатных выходных

28 февраля 2019 года наконец состоялся официальный релиз игры Space Engineers. Она пребывала в статусе раннего доступа около пяти с половиной лет – с 23 октября 2013 года.

Space Engineers представляет собой симулятор выживания в космосе. Игроку предстоит управлять работой инженеров, строить космические корабли и станции, исследовать астероиды и планеты, добывать ресурсы для выживания и развития. Пользователям доступны три типа структур: малые корабли, большие корабли и станции. В зависимости от выбранного размера блоков создаются либо малые корабли, либо большие корабли/станции. Станцией структура становится, если её блоки пересекаются с объектами планеты или астероида. При создании или редактировании мира доступно несколько расширенных опций для изменения того, как игрок будет взаимодействовать с миром.

Релизная версия Space Engineers получила ряд новшеств. Среди них упоминаются новые предметы и сценарии. Кроме того, была переработана система прогресса. Разработчики обещают не останавливаться на этом и продолжать развивать проект.

В честь выхода Space Engineers из раннего доступа разработчики из Keen Software House решили устроить бесплатные выходные для игры в Steam – до 4 марта играть в неё можно совершенно бесплатно. Также на протяжении этого периода игра предлагается со скидкой 20%.