Космический зонд New Horizons выявил странно малое количество небольших объектов в Поясе Койпера

Космический зонд New Horizons недавно пролетел мимо астероида Ультима Туле, который расположен в Поясе Койпера и является одним из наиболее удалённых объектов Солнечной системы. Тем не менее, учёным преподносят сюрпризы и предыдущие данные, полученные с космического аппарата.

Так, в 2015 году зон New Horizons пролетел поблизости Плутона и его спутника – Харона. Информация, собранная возле этих небесных тел, проливает дополнительный свет на Пояс Койпера – область Солнечной системы за орбитой Плутона, которая включает космические объекты, называемые льдами (замёрзшие метан, аммиак, воду). Проанализировав фотографии Плутона и Харона, учёные обнаружили удивительно малое количество небольших объектов в Поясе Койпера.

На фотографиях поверхности Харона удалось обнаружить всего лишь несколько малых кратеров. Это говорит о малом количестве небольших объектов, с которыми произошло столкновение спутника. На основании анализа этих кратеров учёные сделали вывод, что большинство объектов в Поясе Койпера имеют сравнительно большие размеры – более 1 мили (1,6 км) в диаметре. А более мелкие объекты считаются малыми. И их в поясе – слишком мало.

Это указывает на то, что объекты в Поясе Койпера отличаются от объектов в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Эти сведения могут дать учёным новое понимание того, как могла возникнуть Солнечная система, хотя никаких конкретных выводов пока не сделано.

Источник: Engadget