Кожа, золото и исчезающая основная камера. OnePlus показала концептуальный смартфон Concept One





Китайский бренд OnePlus, как и планировал, воспользовался проходящей сейчас в Лас-Вегасе выставкой CES 2020, чтобы представить концептуальный смартфон Concept One. Аппарат оказался несколько не таким, каким его все ждали. Говоря точнее, «исчезающая камера» получилась совсем другой.

Еще летом 2019 года Oppo показала первый в мире смартфон с фронтальной камерой, размещенной под поверхностью экрана таким образом, чтобы оставаться совершенно незаметной в выключенном состоянии. Все ждали в смартфоне OnePlus Concept One нечто подобное — незаметную подэкранную камеру. На деле же «исчезающей» оказалась не фронтальная, а основная камера, которой в первую очередь выделяется концепт.

Задумка заключается в том, чтобы объективы системы основной камеры можно было скрывать при желании. Соответствующий маскирующий эффект в данном случае планируется обеспечить за счет специального электрохромного стекла с регулируемой прозрачностью — технология не нова и уже используется в автомобилях и самолетах.

Переключение между режимами будет происходить за 0,7 секунды. При этом под определенными углами камера остается видимой даже при включении маскировки. Отдельного внимания заслуживает специальный режим для съемки в условиях избытка света, в котором стекло слегка затемняется.

Дизайн OnePlus Concept One выдержан в стиле специальных премиальных изданий смартфонов OnePlus, выпущенных в сотрудничестве со знаменитым британским производителем дорогих спортивных автомобилей McLaren. Алюминиевая рамка смартфона покрыта 24-каратным золотом, а задняя панель отделана кожей, покрашенной в оранжевый цвет. По центру проходит «гоночная» полоса из того самого умного стекла.

Для ясности, OnePlus Concept One в нынешнем виде — концепт и пока перспективы его превращения в серийный продукт весьма туманны. С другой стороны, на выставке демонстрировались рабочие прототипы OnePlus Concept One, так что это уже не просто концепт. Но в OnePlus, похоже, пока сами окончательно не решили, будут ли они выпускать это устройство на рынок. Совершенно очевидно, что если это и произойдет, то это будет имиджевое (очень дорогое) устройство, которое выйдет ограниченным тиражом.

Источник: Android Police