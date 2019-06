Oppo показала первый в мире смартфон с встроенной под экран фронтальной камерой [Фото и видео]

На стартовавшей сегодня выставке MWC Shanghai 2019 компания Oppo показала прототип смартфона с фронтальной камерой, размещенной под поверхностью экрана таким образом, чтобы оставаться совершенно незаметной в выключенном состоянии. Напомним, впервые Oppo продемонстрировала технологию незаметного размещения камеры под поверхностью экрана в начале месяца.

Как видно, демонстрируемый смартфон заключен в защитный каркас, который, скорее всего, предназначен лишь для сокрытия особенностей дизайна аппарата. Ниже предлагаем вашему вниманию короткий видеоролик, демонстрирующий технологию подэкранной камеры в действии.

Measured OPPO "will take pictures of the screen" draw the focus: No need to take pictures when almost feel the presence of the camera under the screen. pic.twitter.com/XMNSMILjG9

