OnePlus Nord 6 на подходе: утечка говорит о процессоре Snapdragon 8s Gen4, дисплее 165 Hz и батарее 9000 mAh

Шадрін Андрій

OnePlus Nord 6 на підході: витік каже про процессор Snapdragon 8s Gen4, дисплей 165 Hz та батарею 9000 mAh

OnePlus Nord 6 ожидается вскоре как преемник OnePlus Nord 5, и новые утечки раскрыли несколько ключевых деталей о предстоящем смартфоне среднего класса. Согласно инсайдерской информации от Yogesh Brar на платформе Х, устройство может быть представлено уже в следующем месяце.


Серия Nord традиционно сосредоточена на высокой производительности в сегменте верхнего среднего класса, и Nord 6, похоже, продолжает эту тенденцию с серьезным обновлением чипсета. Одной из главных подробностей утечки является процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 и ориентировочно 12 GB оперативной памяти с Android 16 на борту. Если это подтвердится, это станет значительным приростом производительности по сравнению с Nord 5. Модель Nord 6 уже появилась в базе Geekbench под номером CPH2795. Предварительная информация о бенчмарке показывает, что этот процессор может обеспечить примерно 26 % лучшую производительность CPU в мульти-ядерном тесте, чем предыдущая модель. Это обновление может сделать Nord 6 одним из самых мощных устройств в сегменте среднего класса смартфонов.

Данные: Х

По сообщениям, Nord 6 может поделить многие характеристики с OnePlus Turbo 6, который уже был выпущен ранее в Китае. На основе этого устройства Nord 6 может получить 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и сверхгладкой частотой обновления до 165 Hz. Ожидается, что дисплей также будет поддерживать игровой режим 165 Hz, что делает его привлекательным для мобильных геймеров. Китайская модель Turbo 6 оснащена грандиозным аккумулятором 9000 mAh Glacier Battery с поддержкой 80 W проводной быстрой зарядки.

Однако неясно, сохранится ли такая емкость батареи в глобальной версии Nord 6: из-за регуляторных ограничений в ЕС и Индии батарея на 9000 mAh может быть уменьшена до примерно 7000 mAh, что повлияет на автономность в международных версиях устройства. Утечка также намекает, что OnePlus Nord 6 может выйти с более высокой ценой, чем Nord 5. Хотя официальные данные по стоимости еще не подтверждены, повышенная производительность процессора и игровые функции могут оправдать увеличение цены.


Данные: GizmoChina

Утечки также указывают на то, что устройство прошло сертификации TDRA (ОАЭ) и SIRIM (Малайзия), что свидетельствует о подготовке к быстрому глобальному выходу на рынок. Ожидается, что Nord 6 получит новые опции хранения и коммуникаций. В частности, смартфон может оснащаться UFS 4.1, обеспечивающей высокие скорости чтения/записи, а также поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, что делает его одним из первых среднеклассовых аппаратов с новейшими стандартами беспроводной связи. Возможно также внедрение NFC и степени защиты IP66/IP68/IP69K для водо- и пылестойкости, хотя последнее пока не подтверждено официально.

Что касается камер, некоторые источники намекают на двойную основную камеру 50 MP + 2 MP (монохромный сенсор) и фронтальную камеру 16 MP, хотя для разных регионов не исключен вариант с 32 MP фронтальной камерой. Это свидетельствует о том, что OnePlus планирует предложить адаптивные конфигурации в зависимости от рынка и ценовой категории. Nord 6 может появиться на рынке раньше, чем традиционно для серии Nord — к середине 2026 года, благодаря ранним сертификациям.

Фото: ixbt.com / OnePlus

Повышенная производительность и игровые возможности, включая поддержку высокой частоты обновления экрана и быстрое подключение, делают аппарат конкурентным в сегменте верхнего среднего класса. Несмотря на это, некоторые аналитики отмечают потенциальные слабые стороны Nord 6. В частности, камера может остаться в среднем диапазоне без существенных улучшений, что может снизить привлекательность для любителей фотографии.

Источник: GizmoChina

