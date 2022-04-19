Криптовалютная биржа KuCoin создала фонд на $100 млн для поддержки NFT-стартапов

Сингапурская торговая площадка KuCoin основала фонд под названием Creators Fund на сумму 100 миллионов долларов для поддержки и развития NFT-стартапов на ранней стадии. Это касается проектов в таких областях, как: искусство, спорт, PFP, азиатская культура, знаменитости, GameFi и т. д. Фонд пригласит 99 выдающихся NFT-создателей присоединиться к рынку Windvane NFT, чтобы ускорить развитие Web 3.0.

«Фонд поможет молодым художникам и создателям показать свои таланты публике и построить гораздо более открытый, свободный, равный и демократичный децентрализованный рынок NFT. Кроме того, фонд будет поддерживать перспективные проекты NFT с сильными командами и инновационными технологиями, чтобы способствовать развитию NFT-пространства и созданию разнообразного мира Web 3.0. Windvane стремится создать комплексную и хорошо совместимую платформу, которая будет открыто поддерживать основные блокчейны NFT, такие как в Ethereum, BSC, Flow и т. д.», — сказано в пресс-релизе.

Creators Fund дополнит недавно запущенную торговую площадку KuCoin Windvane NFT, которая предлагает доступ к интенсивному биржевому трафику и поддержку сообщества для создания NFT-стартапов. Она также позволяет торговать, управлять, хранить и др.

По данным CoinGecko, биржа KuCoin, появившаяся в 2017 году, на конец 2021 года имела 10 миллионов зарегистрированных пользователей, а ежедневный объем торгов составляет около 2,2 миллиарда долларов.