



Крупнейшая в Украине СЭС крышного расположения «Студеніківська ФЕС» увеличила суммарную мощность с 12,4 до 15,2 МВт. Об этом сообщает Ассоциация звероводов Украины.

Электростанция, введенная в эксплуатацию в прошлом году, находится в Переяслав-Хмельницком районе. Для реализации проекта было привлечено $11 млн инвестиций при частичной кредитной поддержке«Укргазбанка». Обеспечивая потребителей Киевской области «зеленой» электроэнергией, станция, как ожидается, сократит выбросы СО₂ примерно на 15 тыс. тонн в год.

Одно из ключевых отличий «Студеніківська ФЕС» от других фотоэлектрических станций состоит в том, что одна половина панелей размещена на запад, а вторая — на восток, тогда как большинстве случаев панели ориентируют в южном направлении. Расположение «восток-запад», как сообщается, обеспечивает более ровный темп выработки электроэнергии с раннего утра и до позднего вечера. Вторая особенность объекта — панели размещены на крышах норковой фермы «Пелском», крупнейшего в мире предприятия, занимающегося выращиванием норок.

Солнечные батареи обеспечивают дополнительную защиту норкам от высоких температур в летний период. Помещения, в которых находятся клетки, нагреваются меньше, создавая животным более комфортные условия, рассказал источнику владелец «Студеніківська ФЕС» и «Пелском» Александр Харченко.

Проекты по оснащению фасадов и крыш солнечными панелями с целью снижения объемов потребляемой энергии и повышения энергоэффективности все чаще встречаются в Украине. Но если оценивать объективно, то «Студеніківськая ФЕС» — не один из них. Кровельной эта СЭС является лишь номинально и очевидно, что помещения «Пелскома» оснастили солнечными панелями не ради повышения энергоэффективности зданий, а ради заработка на пресловутых «зеленых» тарифах (строения помогли обойти ограничения по мощности для наземных СЭС), но это уже совсем другая история.

Что касается положительных примеров, из последних можно вспомнить проект ОСМД «Оберіг на Позняках» и проект фасадной СЭС на административном здании центрального офиса сети АЗК «ОККО» во Львове. Если же говорить о СЭС крышного расположения, на ум приходит проект 70-мегаваттной СЭС на крыше Tesla Gigafactory.

Источник: uffa.org.ua