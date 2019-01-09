В Киеве часть фасада огромного жилого комплекса «утеплили» солнечными панелями общей мощностью 30 кВт . Это должно вдвое снизить затраты дома на отопление

Ранее мы уже рассказывали в наших новостях о размещении на крышах объектов и зданий различного назначения (1 и 2) мини-СЭС разной мощности с целью снижения объемов потребляемой энергии и повышения энергоэффективности объекта. Тут можно вспомнить о масштабном проекте солнечной электростанции накрышного расположения мощностью 30 кВт для жилого дома на Дарнице за 1 млн грн с планируемым сроком окупаемости в 5 лет. Но другое киевское ОСМД (объединение совладельцев многоквартирных домов) — «Оберіг на Позняках» —решило пойти еще дальше и разместить солнечные панели более эстетически привлекательным образом, оформив ими часть фасада дома. Что из этого получилось, вы можете наглядно оценить по приведенным в этой заметке фотографиям. И хотя о самом проекте стало известно примерно полтора года назад, монтажные работы по установке солнечных панелей общей мощностью 30 кВт на южной части фасада здания выполнили только недавно.

Говоря о самом жилом доме, которым управляет ОСМД «Оберіг на Позняках», он строился в 2003-2004 гг. Это 422-квартирный комплекс из нескольких многоэтажных домов (от 17 до 23 этажей в зависимости от дома) и общей отапливаемой площадью 36206 м². Комплекс находится по адресу ул. Николая Бажана, 16.

Настенная СЭС на 30 кВт и прочие энергоэффективные мероприятия в рамках утвержденного проекта обошлись объединению совладельцев жилого комплекса на Позняках в кругленькую сумму, равную более 31,3 млн грн. И это самый дорогостоящий проект по модернизации многоквартирного дома в Украине среди подобных. Разумеется, КГГА в свое время поспособствовала в реализации столь масштабного проекта. В частотности, ОСМД «Оберіг на Позняках» стало одним из победителей 2016 года среди домов по программе «70/30%», получивших финансирование на реализацию энергоэффективных мероприятий в 2017 году. Таким образом, большую часть (21,5 млн грн) на «утепление» фасада солнечными панелями ОСМД «Оберіг на Позняках» выделили из городского бюджета. Еще 9,7 млн грн взяло в кредит по государственной программе «Теплые кредиты» в «Укргазбанке» сроком на пять лет по ставке 21%. Таким образом, 24,5 млн грн из общей суммы будет погашена за счет средств государственного и городского бюджетов, тогда как владельцам квартир придется вернуть чуть больше 6,5 млн грн кредита в течение пяти лет.

Что касается самого интересного вопроса экономической целесообразности проекта, за отопительный сезон 2016-2017 гг дом потребил суммарно 2429 Гкал тепловой энергии. После модернизации ОСМД планирует уменьшить этот показатель до 1372 Гкал. То есть, прогнозируемая экономия тепла за отопительный период после реализации мероприятий в рамках проекта составит 1056 Гкал или 1 497 599 грн (43,5%). Потребление же электроэнергии после модернизации должно вырасти с 330 480 до 761 518 кВт⋅ч. Вероятно, частично дом переведут на электрическое отопление.

Источник: «ЭП» и uprom.info